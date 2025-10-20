Tvrtka objavila novo izvješće o algoritamskoj transparentnosti

U svijetu u kojem sve više odluka, poput preporuka restorana ili prikaza omiljenih jela, donose algoritmi, razumjeti kako oni funkcioniraju postaje važnije nego ikad. Wolt, vodeća digitalna platforma za dostavu u Hrvatskoj, jedna je od rijetkih kompanija koja o tome otvoreno govori. Objavili su svoje četvrto Izvješće o transparentnosti algoritama, koje otkriva kako tehnologija iza aplikacije oblikuje svakodnevno korisničko iskustvo, pruža podršku partnerima i dostavljačima te postavlja visoke standarde odgovorne upotrebe umjetne inteligencije.

Izvješće za 2025. godinu prikazuje napredak u personalizaciji i učinkovitosti Woltovih usluga zahvaljujući naprednim modelima strojnog učenja i generativne umjetne inteligencije. Te inovacije omogućuju preciznije procjene vremena dostave, automatizaciju ključnih procesa i bržu komunikaciju između korisnika, partnera i dostavljača, uz zadržavanje ljudskog nadzora i empatije u svakoj interakciji.

Posebna pažnja posvećena je transparentnosti algoritama koji utječu na cijene dostave, preporuke i raspodjelu zadataka. Wolt otvoreno objašnjava način funkcioniranja tih sustava i time jača povjerenje svih korisnika platforme. Rezultati pokazuju da je više od 90% dostavljača izrazilo zadovoljstvo razinom jasnoće i dostupnosti informacija, dok partneri bilježe kontinuirani rast vidljivosti i prodaje zahvaljujući digitalnim alatima i podršci koju Wolt pruža.

„Otvorenom komunikacijom, inovacijama i jasnim objašnjenjima želimo korisnicima, partnerima i partnerima dostavljačima približiti kako naši algoritmi funkcioniraju, kako štite njihove podatke i kako doprinose stvaranju što boljeg korisničkog iskustva. Samo tako gradimo povjerenje i zajednicu koja razumije tehnologiju iza svakodnevnih odluka", poručio je Marin Šušnjar, generalni direktor Wolta Hrvatska.

Izvješće je u skladu s ključnim europskim regulativama, među kojima su Digital Services Act (DSA), AI Act i Direktiva o radu putem digitalnih platformi. Wolt time potvrđuje svoju predanost odgovornoj primjeni umjetne inteligencije i postavljanju standarda transparentnosti u digitalnoj ekonomiji.

Cijelo izdanje Woltovog Izvješća o transparentnosti algoritama možete pročitati ovdje.