Odrastanje nije lako, ni djeci ni njihovim roditeljima. Dok se neprestano suočavaju s novim izazovima, uče nove vještine i istražuju, djeca se oslanjaju na pomoć svojih roditelja. Istovremeno, roditelji žele dati sve od sebe kako bi pomogli djeci da bolje razumiju promjene kroz koje prolaze, posebno u izazovnoj fazi puberteta. Hormonalne promjene mogu biti stresno razdoblje za djevojčice i dječake koji ulaze u pubertet jer se njihova tijela mijenjaju, a osobnosti razvijaju. Također, neke promjene mogu utjecati na vaše dijete više od drugih. Jedna od njih je prva menstruacija i prvi ginekološki pregled koji može slijediti.

Prvo što treba napomenuti je da većina mladih žena ili djevojaka vjerojatno neće trebati službeni ginekološki pregled ako je sve u redu.

Međutim, važno je početi razmišljati o intimnom zdravlju tijekom puberteta kako bi se problemi mogli prepoznati i riješiti na vrijeme. Pokušajte otvoreno razgovarati sa svojom kćeri o njezinom tijelu i promjenama kroz koje prolazi kako biste mogli potražiti pomoć ako mislite da postoji razlog.

"Postoji niz ginekoloških problema koji mogu utjecati na mlade žene i djevojke, od kojih se neki mogu pojaviti prije nego što postanu spolno aktivnima.To se odnosi na menstrualne probleme kao što su obilne menstruacije, dismenoreja ili neredoviti ciklusi. Također mogu postojati vaginalni ili vulvarni simptomi kao primjerice iscjedak, bol ili svrbež. Postoje i drugi problemi s kontracepcijom i spolno prenosivim bolestima kod spolno aktivnih mladih žena," objasnila je dr. Susanna Unsworth.

Pripremite se

Ako vaša kći ima bilo koji od ovih problema, bilo bi poželjno konzultirati se s liječnikom. Za početak, najbolje je da provjerite je li vašoj kćeri ugodno s liječnikom koji će ih pregledati. Možda bi bilo od pomoći da s kćeri odete liječniku i prije nego što počne pubertet i menstruacija, kako bi ga ona mogla upoznati, što će olakšati razgovor o osobnim zdravstvenim problemima.

Nakon što pronađete liječnika kojeg će vaša kći rado posjetiti, bilo bi dobro da je pripremite na to što može očekivati ​​tijekom konzultacija. Liječnik ili liječnica će se vjerojatno usredotočiti na osnovna pitanja, ovisno o prirodi problema. Stoga je važno odabrati liječnika s kojim će vaša kći biti spremna razgovarati. Ovisno o dobi vaše kćeri, možda će također htjeti nasamo razgovarati s liječnikom.

Vanjski pregled

Kao što je spomenuto na početku, za većinu mladih žena ginekološki pregled možda nije potreban. Za mnoga zdravstvena stanja, kao što su primjerice menoragija ili korištenje kontracepcije, liječnici većinu informacija mogu dobiti jednostavnim razgovorom, a često mogu započeti liječenje bez pretraga. Međutim, mogu postojati okolnosti koje zahtijevaju detaljnu analizu i pretrage. U tom slučaju, možda biste trebali razgovarati sa svojom kćeri želi li da budete prisutni.

"Najčešći pregled je vanjski pregled, koji može uključivati pregled genitalija (spolni reproduktivni organi na vanjskom dijelu tijela), kao i uzimanje brisa. To je obično pamučna kuglica na štapiću koji se može provući kroz tkivo vulve ili nježno umetnuti u vaginu. Možete objasniti svojoj kćeri da taj postupak nije bolan," kaže dr. Unsworth.

"Bilo bi neobično da vaša kći zahtijeva unutarnji pregled, iako to nekada može biti potrebno, posebice kod mladih žena koje su spolno aktivne, ili koje imaju značajnijih problema s menstruacijom ili kronični vaginalni iscjedak." dodala je dr. Unsworth.

Pregled zdjelice

"Unutarnji pregled zdjelice obično se sastoji od dva dijela. Tijekom prvog dijela pregleda liječnik će staviti jednu ruku na donji dio trbuha i staviti jedan ili dva prsta u vaginu. To omogućuje liječniku procijeniti veličinu i položaj maternice kao i jajnike. U drugom dijelu pregleda procjenjuju se grlić maternice (cerviks) i vagina. To zahtijeva od liječnika upotrebu uređaja koji se zove spekulum. Početni pregled omogućit će liječniku da odluči koju će veličinu spekuluma koristiti. Spekulum se premaže gelom za podmazivanje i umetne u vaginu, zatim se malo otvori tako da liječnik može vidjeti cerviks i stijenke vagine. To može izazvati osjećaj unutarnjeg pritiska, ali nije bolno. Ponekad se mlade žene osjećaju nelagodno ili čak tjeskobno pri pregledu, pa može doći do stezanja vaginalnih mišića, što može učiniti ovaj postupak neugodnim. U tom slučaju, potaknite kćer da duboko diše kako bi se pokušala opustiti. Ovisno o prirodi problema, vaš liječnik će možda htjeti uzeti unutarnje briseve kada obavlja pregled spekulumom", objašnjava dr. Unsworth.

Bit pripreme je dobro razumjeti tjelesne promjene, osjećati se ugodno u vezi s menstruacijom, vjerovati svom liječniku i unaprijed znati što očekivati. Sve to zajedno omogućit će vašoj kćeri da priča o svojim problemima bez ikakve tjeskobe ili neugode, a zasigurno će je naučiti samopouzdanju i samopoštovanju.