Nema ništa bolje od čaja ili kave na prazan želudac, zar ne? Varate se!

Većina ljudi ima svoj jutarnji raspored koji vole - prvo kava ili čaj pa onda dalje, i to najveći broj ljudi to pije na prazan želudac. No, bez obzira na to koliko mislite da vašem tijelu hitno treba ta šalica kave, nije zdravo konzumirati je na prazan želudac.

Razlog tome je taj što ispijanje čaja ili kave odmah nakon buđenja može rezultirati povećanom proizvodnjom želučane kiseline, mogućim probavnim neugodnostima, ometanjem apsorpcije hranjivih tvari i fluktuacijama razine šećera u krvi.

Evo boljih i zdravijih alternativa koje možete odabrati umjesto toga:

Obična ili topla voda - ako ne želite komplicirati stvari ujutro, jednostavno popijte čašu obične ili mlake vode na prazan želudac. Time ćete hidratizirati svoje tijelo i ubrzati metabolizam. Također može pomoći u izbacivanju toksina iz tijela.

Voda s kuminom i koromačem - uzmite dvije šalice vode i prokuhajte prstohvat kumina (cimetovca) i koromača u njoj. Nakon što se količina vode smanji na pola, procijedite je i polako je ispijte. Ovo piće koje pomaže u mršavljenju može poboljšati probavu i nositi se s nadutošću, posebno tijekom menstruacije.

Voda s kurkumom i crnim paprom - dva-tri prstohvata kurkume i crnog papra u toploj vodi mogu biti iznimno zdrav napitak za jutro. Ovo moćno piće može pomoći ubrzanju metabolizma i također pomoći u eliminaciji viška masnoće.

Voda s limunom - iscijedite pola limuna u toplu vodu. Ako je previše kiselo, možete dodati malo meda u napitak. Da biste ga učinili još učinkovitijim, možete dodati prstohvat cimeta. Ovo ispijanje na prazan želudac može biti iznimno osvježavajuće i pomoći u izbacivanju toksina iz tijela. Također je zdrav napitak za vašu kožu.

Kada popiti jutarnju kavu ili čaj?

Nakon što popijete bilo koje od ovih napitaka, pobrinite se da pojedete neke orašaste plodove poput namočenih badema ili sjemenki poput sjemenki bundeve. Ako želite nešto slatko, možete se odlučiti za grožđice, datulje ili svježe voće. Nakon nekog vremena konzumiranja ovih alternativa umjesto čaja ili kave na prazan želudac, možete uživati u svojoj jutarnjoj kavi ili čaju.

Važno je napomenuti da će vam trebati neko vrijeme da se odviknete od navike konzumacije čaja ili kave kao prvog obroka te ih zamijenite nekim od navedenih napitaka. Međutim, ako vam nijedan od ovih napitaka ne odgovara, savjetujte se s nutricionistom za personalizirane smjernice.

Ili, možda još i bolje, isprobajte sve od toga da vidite koliko vam odgovara, pa ostanite onome što vam je najbolje.