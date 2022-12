Umaški Sea Star festival kreće u svoju novu sezonu danas objavljenim aftermoviejem i datumima održavanja, kao i najavom početka prodaje prvih ulaznica. Peto po redu veliko okupljanje kojim će se probuditi nova festivalska sezona zakazano je za 19. i 20. svibanj 2023. na dobro poznatoj party lokaciji, u laguni Stella Maris u Umagu, čiji prvi veliki headliner stiže za nekoliko dana! Ulaznice za Sea Star u prodaju kreću taman u predbožićno razdoblje - u četvrtak, 15. prosinca u podne!

Četvrti Sea Star ispisao je proteklog svibnja nove stranice festivalske povijesti ovih prostora. Umaški događaj u organizaciji EXIT tima, prvo veliko festivalsko okupljanje u Hrvatskoj nakon dvoipolgodišnje pauze, posjetilo je više od 40.000 posjetitelja i na savršen način pokrenulo glazbeno i turističku sezonu. Nova generacija, mlada, superpozitivna i euforična do vrha je nakrcala lagunu i dvije noći i jutra uživala u nastupima velikih svjetskih i regionalnih zvijezda koje su predvodili Amelie Lens, Dubioza Kolektiv, Onyx, Meduza, Topic, Senidah, Konstrakta i KALUSH Orchestra! Umaški festival ovih je dana postao i jedini hrvatski glazbeni događaj nominiran na prestižnim Europskim festivalskim nagradama. Sea Star se nalazi u kategoriji „Najbolji festival srednje veličine", koji broji do 40.000 posjetitelja dnevno i za kojeg je moguće glasati danas do kraja dana, na službenim stranicama Europskih festivalskih nagrada. Uz njega, u nominacijama su i EXIT, Sea Dance i No Sleep festivali.

Uspomene na fantastične istarske noći mogu se vidjeti u filmskom premotavanju najuzbudljivijih trenutaka Sea Star festivala, jer je danas objavljen i službeni aftermovie!

Novo, peto izdanje festivala bit će održano 19. i 20. svibnja 2023. na brojnim pozornicama smještenim u umaškoj laguni Stella Maris. Prvi kontingent Sea Star ulaznica po poklon cijeni od svega 229 kn stižu u četvrtak, 15. 12. točno u 12 sati na službenim stranicama festivala, te na prodajnim mjestima i online na Entrio.hr. Broj dostupnih ulaznica veoma je limitiran količinom, a poklon cijena vrijedit će najdulje 24 sata ili, ranije, do isteka zaliha, nakon čega se diže na 259 kn.