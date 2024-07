Poznata je satnica za zagrebački koncert, vrata kluba otvaraju se u 19:00, od 20:00 na rasporedu je Damir Šimić - Shime, a Steel Panther su od 21:00.

Turneja On The Prowl prati istoimeni album, a nakon serije nastupa u SAD-u, Steel Panther je europski dio turneje počeo na Sweden Rock festivalu. Krcati koncerti na austrijskom Nova Rocku, danskom Copenhellu ili francuskom Hellfestu potvrđuju Steel Panther kao bend koji u svakom kutku svijeta ima horde fanova, a njihov humor i scenski nastup globalnu prepoznatljivost. Na nedavnom Hellfestu su, kako kažu, postavili do sada najveći zabilježeni rekord za "World's Largerst Weenie Ride", a ususret turneji ponovo pokrenuli YouTube serijal "Who's Your Daddy('s Jokes)".

Nakon nastupa u Luxembourgu Reflections Of Darkness piše da je bend "vodeći svjetski bend za zabavu, kombinirajući hard rock virtuoznost s parodijom i kriminalno dobrim izgledom." Moshville Times nakon nastupa na austrijskom Nova Rocku pišu da "puno posvećuju komunikaciji s publikom i pričanju anegdota, a između toga pjevaju o ludom životnom stilu rock zvijezda 80-ih", navodeći kako je Steel Panther pozvao posjetiteljice na pozornicu želeći oboriti rekord s najviše žena na bini.

Dosadašnja setlista pokazuje da na nastupima sviraju najveće hitove poput "Eyes of a Panther", "Tomorrow Night", "Asian Hooker", "Just Like Tiger Woods", "Friends With Benefits", "Guitar Solo", "Death to All but Metal", "1987", "Ain't Dead Yet", "Impromptu Song for a Girl", "Weenie Ride", "17 Girls in a Row", "Party Like" ili "Tomorrow Is the End of the World".

Zarazni riffovi, probijajući bubnjevi i vokali uz dosjetljivi humor donijeli su bendu globalnu prepoznatljvost. Album "On The Prowl" to potvrđuje sa singlovima "On Your Instagram", "Magical Vagina" i "One Pump Chump", a izdanje je stavilo Steel Panther na vrh komičnih albuma na Billboard ljestvici

Steel Panther - "Community Property"

Kalifornijski band najpoznatiji je po humoru i nastupu koji potencira glam metal. Singlovi "Death To All But Metal" i "Community Property" obilježavaju izdanje "Feel The Steel" iz 2009. koji se probio na Billboardovu ljestvicu najboljih albuma, a 2011. izlazi "Balls Out" na kojem gostuje komičar Dane Cook i Nickelbackov Chad Kroeger. Album "All You Can Eat" obilježava singl "Party Like Tomorrow Is the End of the World", uslijedio je "Live from Lexxi's Mom's Garage", te "Lower The Bar" i "Heavy Metal Rules".

Obučeni u tajice i kožne jakne, s ogromnim perikama i uz prikaz macho kulture, Steel Panther najpoznatiji su po live nastupima na kojima često potenciraju međusobni sukob, rasprave o seksu i drogama. Njihov komični pristup brzo je dobio horde fanova i probio ih u mainstream, česti gosti na stageu su im bile hollywoodske zvijezde, a i sami su se pojavljivali u reklamama i emisijama. Kao predgrupu na turneje su ih zvali Def Leppard, Motley Crue i Guns'n'Roses i najveća imena hair metal i glam rock scene.

Steel Panther - "The Burden of Being Wonderful"

Kvartet čine Michael Starr na vokalu, Satchel na gitari, Spyder na basu i Stix Zadinia na bubnjevima. Stotine milijuna streamova, svjetske turneje i festivalski nastupi, platinasti status na YouTubeu i nastupi u emisijama Jimmyja Kimella, Larryja Kinga ili America's Got Talent pozicionirali su Steel Panther kao globalni fenomen. Nastup u Tvornici bit će novi susret s glam metal legendama, a predizvođač je gitarist Damir Šimić - Shime s bendom.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 30 eura, a na dan koncerta 34 eura. Kupiti se mogu na prodajnim mjestima i online na Entriu i Eventimu, kao i u Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Music Shopu Rijeka.