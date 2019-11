Novo istraživanje pokazuje da mnogi vozači stariji od 55 godina zaziru od kupovine električnog vozila. Dvojbe vezane uz domet vozila jedan su od glavnih razloga zbog kojih stariji od 55 zaziru od kupovine tih vozila, prema istraživanju koje je provela globalna konzultantska kuća KPMG.

Prema rezultatima istraživanja upravo je domet vozila odnosno razdaljina koju automobil može prijeći jednim punjenjem baterija bio glavni razlog zabrinutosti 75 posto ljudi starijih od 55 godina. Manje od polovice (40 posto) anketiranih u dobi od 18 do 34 godine to je navelo kao razlog za oklijevanje u odabiru električnog vozila.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 2001 osobe u Britaniji u rujnu, naveo je KPMG.

- Očigledno postoji ogromna promjena mišljenja ovisno o generaciji - kaže Justin Benson iz KPMG UK.

- Milenijalci i generacija Z okreću se električnim vozilima a oni iznad 55 čini se da oklijevaju učiniti isto jednakom brzinom kao mlađe osobe.

Benson kaže da su mlađe osobe također sklonije fokusirati se na to koliko treba vremena za punjenje vozila a ne na to koliku udaljenost mogu prijeći do sljedećeg punjenja.

- Mlađi su ljudi otvoreniji prema isprobavanju novih stvari i očekuju da će se sve moći napraviti u najkraćem mogućem vremenu ako ne i pritiskom gumba - kaže stručnjak iz KPMG.