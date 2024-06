Kad Mujo zađe u neke godine, pitaju ga komšije kako stoji po pitanju seksa...

Mujo, već onako u dobrim godinama, sjedi pred kućom i lagano kafeniše, kad naleti susjed Haso i sjedne da malo popričaju. Nakon prve kave Haso upita Mujo:

- Jel', bolan, Mujo, oprosti što pitam, al' kako ti u ovim godinama stojiš sa seksom?

Mujo slegne ramenima:

- E moj Haso, sve ti je u ovim godinama nekako naopako, pravo da ti kažem ...

Haso zbunjeno upita:

- Kako naopako, Mujo?

Mujo rezignirano odgovori:

- Pa, kad sam bio tvojih godina, Fata bi me pomilovala po kosi, a on bi se odmah digao ... a sada, pomiluje me po njemu pa mi se odmah kosa na glavi digne na glavi... i to ti je to!