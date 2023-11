Jest možda malo kasno, ali nikad nije prekasno ;) dakle, par sitnica i vaš će dom izgledati kako treba za čas... a i brzo će se maknuti sve stvarčice nakon toga ;)

Dakle, do sad smo shvatili da ste prigrlili novi praznik, Halloween - i što sad, kako to na brzaka srediti da izgleda kako treba? Za one iskusnije, dom je već pun paučine, pauka, izrezbarenih bundeva i sličnih ukrasa, no što ako vam uređenje doma pada na pamet po prvi put?

Istina, Halloween baš i nije tradicionalni hrvatski praznik, no svejedno je postao popularan iz raznoraznih razloga, pa će večeras većina barova i kafića pokušati ušićariti koju kunu na veseloj ekipi u maskama.

No, prvo treba srediti kuću, pa evo par zgodnih savjeta:

Obojane bundeve - bojite, nemojte ih dubiti. Neka budu chic i drugačije, a opet - što jednostavnije.

Pauci - bijelu mrežu omotajte oko svijećnjaka, a po njoj pospite plastične paukove, a na stol dodajte šarene dalije.

Svijećnjaci od mini bundeva - prenamjenite malene bundeve te ih iskoristite kao svijećnjake.

Šišmiši i leteće bundeve - preslatki DIY šišmiši i duhovi od malenih bundeva ukrasit će vaše dvorište, a par ih može naći mjesto na rasvjetnim tijelima

Ukrasi za zid - napravite malene papirnate šišmiše za objesiti o prozor ili vrata. Neka bude jednostavno.

Nije baš komplicirano, može se to za sat vremena na brzaka srediti ako ima volje... pa ono, probajte ;)