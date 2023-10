Interijer je oaza za pacijente, a u njemu radi 12 vrhunskih stručnjaka iz područja ginekologije, radiologije, interne medicine, endokrinologije i dermatologije

Najsuvremenija oprema, vrhunski stručnjaci i ugodan interijer obilježja su Poliklinike Mazalin, jedne od najcjenjenijih u Zagrebu, pa i šire. Ove su godine proslavili 13 godina postojanja velikim tulumom za partnere i prijatelje proteklog vikenda, ali i useljenjem u novi prostor koji se prostire na više od 250 kvadratnih metara.

Interijer je uredio MMI studio u modernom stilu koji ne nalikuje zdravstvenoj ustanovi; pastelne boje, puno zelenila i blagih linija djeluju umirujuće i opuštajuće.

Priča o Poliklinici Mazalin počinje prije 13 godina, kad je dr. Tihana Mazalin otvorila svoju ginekološku ordinaciju u Zagrebu. Od samo dvije zaposlene 2011. i skromne ordinacije, danas su došli do jedne od najsuvremenije opremljenih poliklinika u Zagrebu pa i šire, koja se ponosi i jednim od najboljih trudničkih centara u Hrvatskoj za vođenje trudnoće, čemu svjedoči više od 1.000 trudnica godišnje.

U Poliklinici Mazalin danas radi 12 vrhunskih stručnjaka, a osim u području ginekologije i vođenja trudnoće, pružaju sveobuhvatnu zdravstvenu njegu i iz radiologije, dermatologije, interne medicine, endokrinologije te estetskih tretmana u sklopu sestrinske firme. Predanost cjelovitom pristupu svakom pacijentu znači da se pridaje pozornost svakom detalju i svim segmentima zdravlja - tijelu, umu i duhu.

„Sveobuhvatni, holistički pristup svakom pacijentu nešto je što razvijamo od samih početaka, a uz širenje tima, usluga i veći, ugodniji prostor to im možemo i pružiti. Ponosni smo na to što naši pacijenti, u pravilu, ostaju godinama s nama, što nam je jako važno jer to znači da nam vjeruju. Nastavit ćemo raditi na tome da stvaramo prostor pun povjerenja", rekla je dr. Tihana Mazalin, ravnateljica Poliklinike.

Za rast i razvoj poslovanja u posljednjih osam godina jedna od najzaslužnijih je izvršna direktorica i suvlasnica Poliklinike, Matija Matea Stojić, koja je potpuno digitalizirala poslovanje te proširila tim i portfelj usluga. Tako je od jedne ginekološke ordinacije nastala Poliklinika Mazalin.

„U ovih 13 godina prošli smo brojne izazove i promjene, a upravo ti neki teški dani naučili su nas da uvijek treba imati vjere u naše vlastite sposobnosti i nikad se ne predati. Stalno ulaganje u ljude i njihovo zdravlje put je kojim ćemo nastaviti kročiti, uz podršku naših partnera i pacijenata. Ono što nas izdvaja od drugih i što je jedna od tajni našeg uspjeha je zaista holistički pristup zdravstvenoj njezi, oko čega smo svi strastveni. To se, vjerujem, i vidi u našem svakodnevnom radu. Želimo i dalje postavljati najviše standarde u hrvatskom zdravstvu te razvijati naše usluge", rekla je Matija Matea Stojić.

Više od 30 godina iskustva i znanja, brojne nagrade i certifikati dokazuju izvrsnost liječnika i sestara Poliklinike, a stručnost i profesionalnost savršeno se nadopunjuju s nježnim pristupom, koji im omogućuje da se potpuno i detaljno posvete svakom pacijentu.

Poliklinika Mazalin ostaje posvećena svojoj misiji pružanja najbolje moguće zdravstvene skrbi svojim pacijentima. Ovaj novi razvoj predstavlja znak trajnog opredjeljenja Poliklinike Mazalin za izvrsnost i kontinuirani napredak.