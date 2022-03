Iskren osmijeh, intuitivan dodir, strastveni poljubac, umirujući zagrljaj. Topla gesta, ljubazna riječ, jednostavan znak pažnje, pozitivan stav. Sreća se uistinu krije u malim stvarima. U povodu proslave Međunarodnog dana sreće 20. ožujka, LELO poziva sve da cijene one male stvari koje su važne, s posebnim naglaskom na one koje vode do velikog osmjeha. Mi, naravno, govorimo o seks igračkama.

Dobro je poznato da seks igračke ublažavaju stres, poboljšavaju mentalno zdravlje i cjelokupno zadovoljstvo. Osim toga, jačaju samopouzdanje, stvaraju posebnu vezu u spavaćoj sobi i poprilično su korisne kad je riječ o užitku. Na kraju dana, garantiraju potpunu sreću - orgazam.

Kada doživimo orgazam, hormon oksitocin se oslobađa u krvotok iz živčanih stanica u hipotalamusu (područje mozga). Ova molekula, poznata kao "molekula ljubavi", pomaže ljudima da se osjećaju toplo i ugodno, te dovodi do optimizma, povećanog samopouzdanja i povjerenja. Istraživanja su također pokazala da povećanje razine oksitocina može ublažiti bol, uključujući glavobolje, grčeve i bolove u cijelom tijelu. Možda nemate uvijek partnera u blizini koji će vam pomoći u oslobađanju oksitocina dok ste u bolovima, ali postoji li bolji izgovor da posegnete za svojom omiljenom igračkom? Pod omiljenom mislimo na onu koju najviše volite, ili nekoliko njih, ovisno o tome što vam donosi najveći užitak.

Između 50% i 75% žena treba stimulaciju klitorisa umjesto penetracije kako bi postigle orgazam tako da su igračke namijenjene za vanjsku stimulaciju pravi izbor koji će ženama pomoći otkriti senzacije velikog ''O''. Hoće li to biti SONA Cruise koji otkriva potpuno novi koncept užitka u borbi protiv primitivnih i pogrešnih pretpostavki o klitorisu, te koristi sonične valove i vibracije za stimulaciju cijelog klitorisa? Možda će to biti SILA, dizajnirana za osobe zainteresirane za igračku koja radi s njihovom intuicijom - moćna kada je potrebno, ali nježna kada želite usporiti? Oni koji trebaju strastveno i mokro iskustvo koje imitira pravi jezik mogli bi posegnuti za ORA 3 i osjetiti dugotrajne i nevjerojatne vibracije.

Ljubitelji seks igračaka koje istovremeno stimuliraju iznutra i izvana pronaći će sreću u ENIGMA i osjetiti orgazam koji je toliko intenzivan da nije namijenjen svima, ali pruža sveobuhvatni orgazam koji vas iznova obuzima. Drugi će se odlučiti za Soraya Wave, najluksuzniji rabbit masažer na svijetu za dvostruke orgazme.

Što god izaberete, bez obzira na trenutak i društvo, poanta je ista; seks igračke su mali dragulji koji donose ogromnu sreću.