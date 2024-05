Kao i uvijek, AKC Attack sprema produljeni vikend raznoraznih događaja koje ne bi trebali propustiti

U četvrtak, 2.5., ZEZ i AKC Attack predstavljaju vam dva apstraktna projekta koja alkemijski miješaju elektroniku i instrumentalno, Kee Avil i Packmess & Kiers!

Četvrtak, 2.5.2024.

Ulaznice 9/12€

Pretprodaja ulaznica na linku:

https://core-event.co/.../zez-u-attacku-kee-avil.../

Kee Avil (Kanada)

Montrealska producentica Kee Avil kombinira gitaru, glas i elektroničku produkciju kako bi stvorila dekonstruirane figure obavijene elementima post-industriala, avant-popa, glitcha, minimalizma i eksperimentalnog folka. Počevši s istoimenim EP-om, Kee Avil (2018.), gradi na svoju pozadinu u improv glazbi, kombinirajući fragmente elektronike i semplova sa segmentima gitarskih isječaka. Na debitantskom albumu Crease (2022.) dodatno širi zvučnu i strukturnu paletu s intenzivnim detaljima, otkrivajući uvjerljiv novi glas u eksperimentalnoj pjesmi, gdje su uzori PJ Harvey, Eartheater, Shygirl, SOPHIE i Lucrecia Dalt; gdje Juana Molina surađuje s Coilom, ili Grouper spaja s Autechreom.

Kee Avil je uživo promovirala Crease u solo i duo konfiguracijama, svirajući na Ruhrtriennaleu, Le Guess Who?, Guelph Jazz Festivalu, Vancouver Jazz Festivalu među mnogim drugima, te je otvarala umjetnicima kao što su SUUNS, Stephen O'Malley, Xiu Xiu, Kikagaku Moyo i Klô Pelgag. U Attacku ćemo ju vidjeti u pratnji bubnjeva, te će unutar nastupa promovirati svoj nadolazeći album Spine koji izlazi u svibnju 2024.

Packmess & Kiers (HR/NL)

Packmess je zagrebački glazbenik koji svoj opus temelji na eksperimentalnoj elektroničkoj glazbi. Koristeći nekonvencionalne načine upravljanja instrumentima, dolazi do inovativnih izvedbi koje će zaintrigirati svakog entuzijasta elektronske glazbe. Packmess dodaje 'eksplozivne' glazbene izričaje improvizaciji i minimalističkim strukturama gitarskih dronova.

Packmess & Kiers izvode audiovizualni performans, vizualno baziran na motivima filma Skagafjördur (Peter Hutton) s live vizualnom intervencijom Gideon Kiersa.

Packmess: Miodrag Gladović - Mijo (Analena, Lunar, Lightune.G, Inconsolable Ghost...)

Gideon Kiers (The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, The Mount Fuji Doomjazz Corporation, Telco Systems, Inconsolable Ghost...)

Karte u pretprodaji iznose 9€, a na dan eventa 12€.

Dizajn: Sanja Junaković i Ivana Štuka

Program je realiziran uz potporu Ministarstva kulture i Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba.

Marko Milić: FORESKIN

OTVORENJE: PETAK 03.05.2024., 19:00

GALERIJA SIVA (MEDIKA, PIEROTTIJEVA 11, ZAGREB)

Autonomni kulturni centar kroz program Galerija Siva poziva vas na otvaranje izložbe ''FORESKIN'' umjetnika Marka Milića. Otvorenje izložbe predviđeno je za petak, 03. svibnja 2024. od 19.00 sati u galeriji Siva, Pierottijeva 11 (Medika). Izložba je otvorena do 10. svibnja, svaki dan od 17.00 - 20.00. sati.

FORESKIN je rad u nastajanju Marka Milića, koji uključuje fenomen dickpic-a za promišljanje dominantne kulture promatranja svijeta kroz vrh glavića. Kakav je to pogled, koje odnose pravi i šta raditi sa samoobjektifikacijom i svom tom kožom?

#privatnovlasništvo #plodnost #deotela #stvaralaštvo #veličinaekrana #intima #anonimnost #hijerarhija #instant #humor #zaštita #tabu #gnjuracnametar #tehnologija #internet #egzibicionizam

O umjetniku:

Marko Milić je umjetnik iz Srbije, koji radi kao autor u području izvođačkih umjetnosti i multimedije. Kreirao je i kokreirao brojne umjetničke radove, od kojih su najpoznatiji: DILF, KOREOEROTIKON, PSP, ЯTUCORA i LUMI, pri čemu svaki od njih istražuje teme poput fizičke manifestacije zadovoljstva, kako preplavljujuća iskustva oblikuju naš način interakcije sa svijetom, postoji li snažna seksualna fantazija bez traume, i kakvo se znanje može inkorporirati kroz ples? Njegovi radovi izlagani su i izvođeni na raznim festivalima širom svijeta, uključujući ImPulsTanz, TanzImAugust, Perforacije, FIDQU, Kondenz, Il faut brûler pour briller, GNARL festival i CoFestival.

Izložba je realizirana u suradnji i uz sufinanciranje Srpskog narodnog vijeća.

Galerija Siva program je AKC-a, financijski podržan sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Zagreba - Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo i Zaklade kultura nova.

TEKNOBALISM CREW - AKC ATTACK

PET, 3.5. // 23:00 - 06:00 // 6 EUR

Teknobalism crew izlazi iz zvjerinjaka i širi svoje pipke prema Akc Attacku. Zamastiti će tvoje slušne kanale neartikuliranim/noise/izobličenim frekvencijama koje će rezultirati destruktivnom intenferencijom i rezonacijom zvučnih valova i trajno oštetiti tvoja plaha osjetila.

Po prvi puta premijerno Teknobalism rezidenti će te počastiti sa velikim čevapima i pola litre piva....šalu na stranu, mozda pokojom rakijom, četiri live nastupa, jednim dj setom, a ako te ne služi uho dođi i baci oko na vizualizacije!

Superpozicijske valove u protufazi popračeni vizualnim identitetom šire:

CARLA - dj set

BESHTEK live set

TEKTHROWER live set

TEKOFF live set

III YA live set

LYSERGEJ - Vizualni kaos

Upad na zvučnu terapiju: 6E

BELL WITCH + THE KEENING

SUB, 4.5. // 19:00 - 00:30 //

U subotu 4. svibnja 2024. u AKC Attack stižu jedni od predvodnika funeral doom metala, američki Bell Witch, i to uz podršku The Keening, solo projekta Rebecce Vernon iz neprežaljenog metal banda SubRosa! Bell Witch je sporogoreći, ali zato poprilično usijan duo koji iz Seattlea u Hrvatsku stiže po prvi put. Unikatan splet šestožičane i po novome sedmožičane bas gitare uz kolosalni zid bubnja, perkusija, orgulja i drugih instrumenata kida melankoliju na atome i od njih gradi glazbenu neman koja trese kosti, ali miluje dušu. Ubrojan u najznačajnije predstavnike (pod)žanra, Bell Witch je prošao bina i bina Amerike, Europe i šire, uključujući renomirane festivale poput Roadburna i Brutal Assaulta. Kontinuirano stvaraju od 2010. godine i u Zagreb stižu predstaviti posljednje izdanje iz 2023. godine naziva Future's Shadow Part 1: The Clandestine Gate. Druge najbliže postaje na ovoj turneji tek su Beč i Budimpešta, zato vrijedi rezervirati ovu subotu i doći u AKC Attack.

Sa zadatkom zahuktavanja atmosfere dolazi The Keening, veoma obećavajući projekt predvodnice ugašenog doom metal benda SubRosa koji smo prije punih 10 godina imali priliku doživjeti upravo među zidovima AKC Attacka. Album prvijenac Little Bird donosi zaokret od SubRosinog nešto žešćeg, ali i kaotičnijeg zvuka prema zrelom, suverenom i naprosto adiktivnom doomu s dark folk uplivima. Orkestracije flaute, harfe, violine, klavira i cimbala lajtmotiv su ovog izdanja koji nas vodi u mračne, sjetom ispunjene odaje nevjerojatno talentirane Rebecce i njezine glazbene trupe. Uzbuđeno možemo ustvrditi kako je njihov album prvijenac glazbeno otkriće s kraja 2023. godine, a sam bend svojevrsna senzacija u nastajanju. Dođite provjeriti jesmo li u pravu.

ULAZNICE:

Prodaja ulaznica odvija se putem CoreEvent sustava.

Early Bird od 18.1. do 18.2. po cijeni od 20 EUR

Regular od 19.2. do 3.5. po cijeni od 25 EUR

Na dan koncerta 4.5. po cijeni od 30 EUR

LINK: https://core-event.co/.../bell-witch-i-the-keening-89b0/

Broj ulaznica ograničen je na 200.

Program je djelomično sufinanciran od strane Zaklade Kultura nova.