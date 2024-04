Akademski slikar Krešimir Ivić, istaknuti je suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor kompleksnog opusa, ulja, akvarela i crteža, izlagač na brojnim izložbama. Desetljećima djeluje i kao glazbenik, davno svirajući rock a danas jazz.

Odnedavna slika u novom atelijeru, u ambijentu očuvane atraktivne prirode u Brdovečkom Prigorju.

Kakav je slikarski osjećaj sada, ovdje u ovom miru, nakon buke i gužve grada?

- Iskreno, meni je gotovo isto, donedavno sam slikao na Pantovčaku pa ne vidim znatne promjene. No lijepo je ovdje, doista.

Je li što promijenilo u paleti, u pristupu?

- Ne puno, zadržao sam svoje ključne karakteristike slikarstva.

Vidimo u atelijeru puno akvarela.

- Jako puno slikam akvarele, na različitim formatima, od malih do srednjih. Vjerojatno me ovaj ambijent potiče na to.

Riječ je stvarnim ili izmišljenim motivima?

- Kombiniram i stvarne i nestvarne u jedinstvenu cjelinu izričaja.

Što Vas tako privlači akvarelu?

- Protočnost boje, voda. Akvarel je tehnika koja traži izvrsnost. Akvarel traži istodobno određenu disciplinu ali i daje veliku slobodu. Akvarel se ne može zamijeniti uljem.

Puno ste slikali u ulju.

- Da, no podjednako, i u ulju i u akvarelu.

Imate pripremljeno preko sto sto i dvadeset slika, ulja i akvarela koje čekaju izložbu.

- Da, moram napraviti izbor, a onda ćemo vidjeti.

Imate puno godina slikarskog iskustva.Jeste li se umorili od slikanja?

- Ma ne. Slikanje me odmara.

Djeluje li ova priroda oko nas poticajnije na Vaše slikanje?

- Vjerojatno da.

Drugi dio Vas čini glazbe, godinama svirate, pa i danas jazz. Kako se slažu slikanje i glazba?

- Da, sviram odavno, sada imam jazz trio. Slaganje glazbe i slikanja je sjajno, nadopunjuju se, uzajamno su povezani.

Imate dosta snimki na You Tube-u. Jeste li rado gledani? Vi svirate kontrabas.

- Da, dosta nas prate, Adore jazz trio.