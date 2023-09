Nakon niza godina tijekom kojih je SPAR Hrvatska bio promotor hrvatskim prehrambenim kompanijama i otvarao im vrata drugih SPAR tržišta kao što su Austrija, Italija, Mađarska i Slovenija

Potražnja za hrvatskim proizvodima u trgovinama SPAR-a u Austriji, Italiji, Mađarskoj i Sloveniji već godinama raste, te je SPAR Hrvatska krenuo u plasman svojih hrvatskih robnih marki na tržište Austrije na kojem je 1500 SPAR-ovih trgovina.

SPAR Zagorski mlinci, SPAR ajvar, S-BUDGET ajvar, S-BUDGET keksi i SPAR soda bikarbona prvi su proizvodi koje SPAR Hrvatska izvozi u Austriju. Ovih pet proizvoda razvijeno je u suradnji s hrvatskim proizvođačima. Kvaliteta proizvoda glavni je razlog zbog kojeg proizvodi malih proizvođača Hrvatske ostvaruju uspjeh i na inozemnim tržištima.

„Ponosni smo što smo postali izvoznik hrvatskih proizvoda SPAR robne marke na izazovno tržište Austrije. Kontinuirani uspjeh hrvatskih proizvođača u mreži SPAR-ovih trgovina na austrijskom tržištu potaknuo je naše kolege iz SPAR Austrija da daju priliku i hrvatskim proizvodima SPAR robne marke. Kako se oni odlično prodaju u Hrvatskoj, sigurni smo da će i austrijski kupci prepoznati njihovu kvalitetu", izjavio je Helmut Fenzl, predsjednik Uprave SPAR Hrvatska.

U prvih šest mjeseci 2023. prodaja hrvatskih proizvoda unutar SPAR prodajne mreže u Austriji, Italiji, Mađarskoj i Sloveniji iznosila je 82 milijuna eura, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 66,7 milijuna eura. Najveći porast ostvaren je na tržištu Slovenije, na kojem je u prvih šest mjeseci 2023. prihod od prodaje iznosio 64 milijuna eura, u odnosu na 52 milijuna eura u istom razdoblju 2022.

„Impresivan je rast od 20% u odnosu na prethodnu godinu hrvatskih proizvoda najuspješnijih domaćih dobavljača u svim SPAR-ovim trgovinama u Austriji, Italiji, Mađarskoj i Sloveniji. Kako to drugačije tumačiti, nego da je Hrvatska IN i to u svim sferama", zaključio je predsjednik Uprave SPAR Hrvatske.

Dodatno, uz podršku SPAR Hrvatske hrvatski proizvođači dogovorili su direktan izvoz s kompanijom SPAR Slovenija. Tako su Zigante Tartufi, Vindija, ZMH Horvat i Al Ponte ugovorili izravan izvoz proizvoda u trgovine SPAR-a u toj zemlji, čime je omogućena sigurna opskrba i dostupnost 43 artikla proizvedena u Hrvatskoj, a koji se u Sloveniji prodaju unutar SPAR prodajne mreže pod SPAR robnom markom.