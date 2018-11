Elementi leda i topline tipični za Skandinaviju, masaže s ajurvedskim elementima, polinezijski tretmani, orijentalni Hamam, a sve to u kombinaciji s mediteranskim ljekovitim biljkama i ritualima

Zamislite ovakvo putovanje u egzotične sfere užitaka. Prvi korak rituala počinje eksfoliacijom, pilingom koji kožu ostavlja glatkom i revitaliziranom. Potom mliječna kupka, s aromatičnim egzotičnim uljima, poput one za Kleopatru - čisti luksuz koji tijelo dovodi u harmoniju. Masaža s ajurvedskim elementima otpušta tenzije nakupljene u tijelu, a kao završni "touch" tu je božanstveni kremasti wrap za tijelo koji kožu čini nahranjenom, mekom i nježnom.

Ili biste ipak otputovali nešto sjevernije? Baš poput sportašice Sandre Perković koja obožava tretman MerveilleArctique čija je baza ekstrakt alge Boreal izhladnih mora i islandske mahovine, koji počinje ugodnim zagrijavanjem u kupki odpjenušavih kristala. Na tako zagrijano tijelo još bolje djeluje piling koji slijedi, a vrhunac je masaža ledom rashlađenim kuglama. Ovaj arktički ritual traje dva sata, a prati ga posebno osmišljena glazba i miris Arctic Snow s notama snježnobijelih cvjetova.

"Oduševio me je ovaj toplo-hladni tretman, savršen je to spoj za potpuno opuštanje tijela. Inače sam pobornik skandinavske filozofije, a Hotel & Spa Iadera je idealan za takav svjetonazor, ovdje je tako lako ugoditi samom sebi, a to nam svima treba i često fali u životu", rekla je Sandra Perković.

U 6000 četvornih metara prostranom Acquapura SPA centru u Falkensteineru Hotelu & Spa Iadera možete se ugodno ugrijati u prostranim saunama, opustiti u dva grijana bazena iz kojih puca pogled na morske pejzaže kao podsjetnik na ljetne dane, a prostorije za opuštanje oduševljavaju interijerom i dizajnom. Birajte još neki od signature tretmana i spremni ste za SPA put oko svijeta!