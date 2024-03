VR kino KEK u Zagrebu uvelo je na svoj repertoar jedan od najboljih VR filmova na svijetu: „Alex Honnold: The Soloist VR“

Alex Honnold postao je planetarno popularan kad je film o njegovom najvećem penjačkom podvigu do tad dobio Oskara za najbolji dokumentarac 2018. godine. Taj je film pratio prvi uspon bez osiguranja na jednu od najimpresivnijih stijena na svijetu: El-Capitan u američkom nacionalnom parku Yosemite, što su brojni komentatori nazvali najvećim sportskim pothvatom svih vremena.

Nakon toga, 2021 godine, Alex Honnold upustio se u novu avanturu: bez ikakvog osiguranja popeo je teške smjerove na najspektakularnijim velikim stijenama Alpa. Ponajbolji svjetski VR filmaš Jonnathan Griffith dokumentirao je to VR 3D 360° tehnologijom, koja gledatelje teleportira na vertikalne stijene, stotine metara iznad tla, gdje iz neposredne blizine promatraju nevjerojatnu Alexovu vještinu plesa na ivici života i smrti.

VR tehnologija široj je publici do sad bila poznata ponajviše po animiranim igrama. Manje je poznato da je posljednjih godina VR tehnologija uznapredovala do te mjere da su se u njoj počeli snimati i filmovi. Sve više progresivnih filmaša i multimedijskih storytellera okreće se tom mediju za koji kažu da nudi sasvim novu dimenziju filma, i da je to što se trenutno događa s VR-om jedna od najvećih tehnoloških i medijskih revolucija. Veliki svjetski tech-divovi poput Mete, Tik-Toka i Applea smatraju da će VR vrlo brzo postati glavni medij zabave i edukacije, pa ulažu milijarde dolara u razvoj te tehnologije: hardvera, softvera i sadržaja. Film „Alex Honnold - The Soloist VR" nastao je u koprodukciji Mete, a osvojio je najjače nagrade u kategoriji VR filma, uključujući i Cannes.

VR kino KEK u centru Zagreba (Petrinjska 51) prvo je mjesto u Hrvatskoj gdje se mogu gledati najbolji svjetski VR filmovi. Pokrenuo ga je Davor Rostuhar iz Kluba za ekspedicionizam i kulturu, poznati hrvatski putopisac i multimedijski umjetnik, autor projekata „Ljubav oko svijeta", „Polarni san" i „Hrvatska iz zraka". U kinu je trenutno na repertoaru i njegov prvi, a ujedno i prvi hrvatski VR film „Lovci sakupljači VR", koji gledatelje vodi ususret posljednjim prvim ljudima na svijetu: jednom od posljednjih plemena na planetu koje i dalje živi onako kako su ljudi živjeli veliku većinu svoje povijesti. Također je u ponudi i film „Osvajanje neba" legendarnog sira Davida Attenborougha koji uz pomoć nevjerojatnih snimaka i CGI animacije pripovijeda priču o tome kako se život na zemlji oslobodio okova gravitacije i vinuo u zrak.

„Iznimno mi je drago što smo uspjeli dovesti Soloista u Zagreb", kaže Davor Rostuhar, voditelj VR kina KEK i autor prvog hrvatskog VR filma. „Taj je film i mene pogurao u cijelu VR priču. Kad sam ga pogledao postalo mi je jasno da je došlo vrijeme za VR, te sam odlučio i ja snimiti svoj prvi VR film, a budući da nije bilo drugog načina da ga prikažem ljudima, u centru Zagreba izgradili smo prvo hrvatsko VR kino. Iako sam još prije dvije godine, preko zajedničkih poznanika u alpinističkim krugovima u Chamonixu upoznao Jonnathana Griffitha, te me on i savjetovao oko snimanja mog filma, njegov Soloist tada nije bio dostupan za licenciranje i činilo se da nikad neće ni biti, jer je Meta imala ekskluzivna globalna prava. No ipak smo uspjeli ispregovarati da ga dobijemo, pa me jako veseli što ga možemo pokazati publici koja posjeti naše kino u Zagrebu, a ako ljudi budu bar upola oduševljeni filmom koliko sam bio ja, siguran sam da će im to biti nezaboravno iskustvo."

Ulaznice se mogu rezervirati na webu kina: www.vrkino.kek.hr