U snovima nam se događaju razne stvari, no postoji nekoliko zajedničkih tipova snova koje jednostavno ne smijemo ignorirati zbog poruka koje nam šalju

Snovi su, htjeli mi ili ne, svima nama nešto čime se borimo gotovo svakog jutra - tijekom noći svatko od nas sanja barem nekoliko puta, no samo neki od njih se uspiju probiti do nas i onda se ujutro pitamo - što je to značilo?

Imaju li snovi podsvjesne poruke koje nekad jednostavno ne smijemo zanemariti, ili se radi samo o nečemu potpuno nebitno?

Naravno, od svake bake do raznoraznih gurua i ostatka ekipe, oni su sigurni - snovi su važni i želle nam poslati neku poruku.

Stoga, evo par najvažnijih i najčešćih, onih koji nas bude usred noći, a srce kuca kao ludo...

Snovi o hrani obično predstavljaju hranu za dušu, no jednako tako može se raditi o neispunjenim željama. Hrana u snovima pokazuje pokušaj zadovoljavanja stvari kojima nismo zadovoljni u stvarnom životu kroz snove.

Snovi u kojima bježite od nepoznatog progonitelja znače strah i tjeskobu zbog osjetljivosti i ranjivosti u stvarnom životu. Način na koji se u snovima nosite s proganjanjem pokazuje način na koji se u stvarnom životu nosite s problemima i stresom. Ako uspijete okrenuti situaciju i postati progonitelj, to znači da se i u životu uspješno nosite s teškim situacijama.

Snovi u kojima letimo znače probleme sa samopouzdanjem ili moć, a najvažniji je trenutak uzlijetanje, kad pobjeđujete svoja ograničenja i dobivate slobodu koja je izvan mogućnosti ljudskog tijela. Glatko polijetanje znači pozitivan događaj, a padanje za vrijeme leta ukazuje na moralne dileme. Ujedno, ako snove tumačimo prema naputcima mistika, letenje znači astralnu projekciju, putovanje tijekom sna.

