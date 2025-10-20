Spot je pogled u našu budućnost kao starci i našu mladost u sadašnjim danima kako putujemo kroz život i sviramo, kažu Martini...

Smrdljivi Martini su u posljednjih nekoliko godina iz srednjoškolskog sastava proizašlog iz sjajnog koncepta Superval, prerasli u punokrvni rock bend koji zaista treba vidjeti uživo. Nakon pjesme "Dilema", predstavljaju drugi singl "Dani moje mladosti". Obe pjesme će se naći na debut albumu koji će biti objavljen do kraja godine. Spot je snimljen na Superval turneji u pulskom klubu Kotač i riječkom klubu Palach.

"Mi, Smrdljivi Martini, predstavljamo drugi singl i spot "Dani moje mladosti". Spot je pogled u našu budućnost kao starci i našu mladost u sadašnjim danima kako putujemo kroz život i sviramo. Veselimo se predstaviti pjesmu u novom ruhu i time započeti novu eru dok se približava izlazak prvog albuma.", poručili su momci.

Bend čine Lovro Urlić, Noa Klemenčić, Nikola Andrašić i Zvonimir Curiš te od samoga početka sviraju autorske pjesme. Kako sami kažu, pjevaju o konkretnim problemima svoje generacije, pametnim, ali i glupim forama, najboljim kombinacijama hrane, ljubavi i svom gradu. Ovo ljeto odsvirali su brojne festivale kao što su Zagreb Beer Fest, Pine Fest, Zlarin Street Music Festival, RockLive festival i drugi.

Iduća prilika za vidjeti bend uživo je 22.11. je na koncertu "Mudri Brk predstavlja" u zagrebačkom Vintage Industrialu gdje će predstaviti album prvijenac te zasvirati prije bendova Ki Klop i Tidal Pull.



