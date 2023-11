Nakon odličnog koncerta na prošlom izdanju INmusic festivala, Sleaford Mods vraćaju se na jarunske otoke INmusic festivala #16!

Sleaford Mods, hvaljeni britanski post-punk duo iz Nottinghama osnovan je 2007. godine, a poznati su po svom grubom, 'minimalnom i brutalnom' glazbenom stilu koji nastaje kao odgovor na gorak život britanske radničke klase u eri štednje. Bend čine pjevač Jason Williamson i, od 2012. godine glazbenik Andrew Fearn. Polemičan i političan tekstopisac i pjevač Jason Williamson kroz tekstove izravno i iskreno često kritizira političku i društvenu situaciju nižeg srednjeg sloja britanskog društva. Williamson je rekao da su njihovi tekstovi "o stvarnim ljudima koji se bore da prežive u sve neprijateljskijem svijetu".

Sleaford Mods pažnju šire publike i pozorne kritike osvajaju 2014. godine sedmim studijskim albumom 'Divide and Exit' kroz koji precizno i bez uljepšavanja otkrivaju naličje Velike Britanije iz očiju zanemarene radničke klase. Globalno hvaljeni jedanaesti studijski album 'Spare Ribs' objavljen je u siječnju 2021. godine kao manifest iscrpljenog i demoraliziranog pandemijskog društva, gdje Sleaford Mods donose brutalnu istinu, ogoljenu do kosti i bez iluzija o brzim ili lakim rješenjima. Nakon odličnog premijernog nastupa u Hrvatskoj na INmusic festivalu 2022. godine, Sleaford Mods su se vratili u studio i u 2023. godini objavili 'UK GRIM'. Ovaj album je elektronička vizija koja se istinski bavi vremenima koja su bila sve samo ne presedana. Izražena nagonska energija koja pokreće tijela i umove donijela je albumu 'UK GRIM' jednoglasne pohvale kritičara i publike.

Sleaford Mods se pridružuju impresivnom programu povratničkog izdanja INmusic festivala #16 uz već najavljene koncertne nastupe The Smashing Pumpkins, The National, Viagra Boys i The Gaslight Anthem. Nastup Sleaford Modsa uvijek je uzbudljiv i nezaboravan, a njihov povratak na INmusic festival je odlična vijest za sve ljubitelje alternativne glazbe. Ulaznice za INmusic festival #16 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 89 EUR (+ troškovi transakcije) te 7-dnevne kamperske ulaznice po cijeni od 49 EUR (+ troškovi transakcije). Putem webshopa može se kupiti i blagdanski paket po cijeni od 99 EUR (+ troškovi obrade) kao i u Dirty Old Shopu po cijeni od 99 EUR.