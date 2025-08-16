Slana jezera pokazatelji klimatskih promjena
Svakog ljeta pri površini Sredozemnog mora stvaraju se slojevi dubine od 20 do 45 metara čiji je salinitet viši od mora koje ga okružuje
Površinska slana jezera na moru najčešće se pojavljuju u ljetnim i jesenskim mjesecima.
- Soli ima najviše blizu površine, a takva jezera nastaju kada imate jako zagrijavanje i isparavanje mora. Zbog isparavanja mora u površinskom sloju imate sve manje vode i sve više soli ostaje i zbog toga salinitet raste, objasnio je dr. sc. Ivica Vilibić iz Zavoda za istraživanje mora i okoliša s Instituta Ruđer Bošković.
Znanstvenici s Instituta Ruđer Bošković godinu dana analizirali su podatke koje su plutače Argo prikupile od 2001. do kraja 2024. godine.
- Fokusirali smo se za našu analizu na Sredozemno more gdje smo imali ukupno blizu 70.000 profila i identificirali smo sve u kojima je pri površini, dakle u sloju od 10-ak do nekih stotinjak metara, zabilježen izuzetno visok salinitet, ispričala je dr. sc. Elena Terzić s Instituta Ruđer Bošković.
Postojanje površinskih slanih jezera bilježi se posljednjih 60 godina, a sada je prvi put napravljena detaljna analiza podataka iz javno dostupne baze podataka.
- Na osnovu naših istraživanja prisutna su u svim dijelovima Sredozemlja uključujući i Jadran i najčešće se javljaju na području Istočnog Sredozemlja, odnosno Levanta gdje gotovo dvije trećine svih mjerenja bilježe slana jezera, dodala je Terzić.
Njihova pojava posljedica je klimatskih promjena.
- To je dobar indikator klimatskih promjena zato što su ona osjetljiva na sve one stvari koje donose klimatske promjene, a to je porast temperature, porast isparavanja, smanjenje oborina - sve ono što se prognozira na Sredozemnom moru. Ona nisu problem, nego posljedica, ali mogu imati značajan utjecaj na živi svijet u moru, ispričao je Vilibić.
Rezultati su pokazali da se na godišnjoj razini slana jezera produbljuju za jedan metar.
- Nema rješenja, osim da se vratimo 100 godina unazad i da se počnemo pametnije ponašati. Doduše, možemo se i sada početi pametnije ponašati, ali nisam siguran da hoćemo, rekao je Vilibić.
Zbog ekstremno visokih temperatura i smanjenog dotoka rijeka u mora, u ljetnim mjesecima sve ćemo češće svjedočiti povećanom salinitetu mora.
Novi komentar