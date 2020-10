Savjetuje se da većina odraslih osoba ne unosi više od 2300 miligrama natrija dnevno, a idealno bi bilo držati se granice od najviše 1500 miligrama

Slana hrana nekad nam je jednostavno gušt koji si moramo priuštiti, no treba paziti da ne pretjerate, jer će posljedice bit sigurno loše po vaše zdravlje.

The American Heart Association zapravo savjetuje da većina odraslih osoba ne unosi više od 2300 miligrama natrija dnevno, a idealno bi bilo držati se granice od najviše 1500 miligrama.

Ove nuspojave bi mogle biti posljedica svakodnevnog uživanja u slanoj hrani:

Imate glavobolje - prema jednom istraživanju objavljenom u časopisu BMJ, od 400 sudionika, oni koji su jeli hranu s visokim udjelom natrija imali su za trećinu više glavobolja od onih koji su jeli hranu s niskim udjelom natrija. Druga studija također je podržala ovu tvrdnju, utvrdivši da smanjeni unos natrija također smanjuje glavobolje kod sudionika.

Koža vam počinje "divljati" - postoji mnogo dokaza koji podupiru ideju da su prehrana i pojava akni usko povezani, a jedna je studija pokazala da je većina sudionika koji su imali problema s aknama redovito konzumirala upravo slanu hranu.

Možete razviti visoki krvni tlak - zapravo ovo nije velika tajna jer postoji mnoštvo dokaza da je visok unos natrija povezan s većim rizikom od visokog krvnog tlaka. Iako ovo nije neposredna nuspojava jedenja vrećice čipsa, ako je vaša prehrana ispunjena s puno slane hrane koju jedete svakodnevno, s vremenom se može razviti hipertenzija. Ni to nije sve. Moždani udar, zatajenje srca, rak želuca i bubrežne bolesti povezani su i s prekomjernim unosom natrija, navodi Eat This, Not That,

Možete se udebljati - ako uživate jesti slanu hranu, možda ćete početi skupljati kilograme. Istraživači sa sveučilišta Deakin otkrili su da vas konzumacija viška soli može odvesti do žudnje da ćete na kraju i jesti više masne hrane.

Osjećat ćete se naduto - svakodnevna konzumacija slane hrane će dovesti do nadutosti jer vaše tijelo zadržava vodu. Studija objavljena u časopisu The American Journal of Gastroenterology otkrila je da je nadutost češća kod onih koji su prakticirali prehranu s visokim udjelom natrija u usporedbi s onima koji su konzumirali prehranu s niskim udjelom natrija.

Pit ćete manje vode - vjerojatno ste pomislili kako je ovo potpuna neistina jer ćete zbog soli biti žedni. Iako je i to moguće, dugoročno ako jedete previše slane hrane, možda ćete na kraju popiti manje. Kako se to događa? Pa, prema jednoj dugotrajnoj studiji ravnoteže natrija iz The Journal of Clinical Investigation gdje su muškarci promatrani između 2009. i 2011. godine, što su više soli konzumirali, manje vode su pili. To je zato što su njihova tijela čuvala i proizvodila više vode. A da bi vaše tijelo to učinilo, trebate više energije i goriva koje dobivate hranom, pa bi to moglo dovesti do prejedanja. Nimalo dobar scenarij!

Prsti će vam nateći - ako jedete puno slane hrane, prsti vam mogu nateći. Kad u vašem krvotoku ima previše soli, vaše tijelo može na kraju početi zadržavati tekućinu. Tada se događa oticanje prstiju.