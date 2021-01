Škotska premijerka Nicola Sturgeon izrazila je u subotu nadu da će Škotska postati neovisna i ponovno se pridružiti Europskoj uniji

"Sada prolazimo kroz tvrdi brexit protiv naše volje, u najgorem mogućem trenutku, usred pandemije i gospodarske recesije", komentirala je Sturgeon na internetskoj stranici svoje stranke SNP koja podržava neovisnost Škotske, dva dana nakon definitivnog izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije.

Ponovno je izrazila odlučnost organizirati novi referendum o neovisnosti Škotske, nakon što je 2014. propao prvi takav pokušaj jer je 55 posto Škota glasalo protiv. No odluka o organizaciji referenduma na britanskom je premijeru, a on to odlučno odbija.

Kad bi SNP na lokalnim izborima u svibnju odnio veliku pobjedu, to bi povećalo pritisak na London da pristane na novi referendum.

Po zadnjem ispitivanju javnog mnijenja, koje je proveo institut Savanta ComRes za list The Scotsman sredinom prosinca, 58 posto Škota podržava raskid s Ujedinjenim Kraljevstvom, kao nikada do sada.

Na referendumu 2016., 62 posto Škota bilo je protiv izlaska iz Europske unije, koji je podržalo 51,9 posto građana Ujedinjenog Kraljevstva.

"Ne želimo otići i nadamo se da ćemo vam se uskoro ponovno pridružiti kao ravnopravan partner", poručila je Sturgeon.