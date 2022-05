Grčka rock institucija Villagers of Ioannina City u subotu, 21. svibnja premijerno dolazi u Hrvatsku! Destinacija je Močvara, a razlog je promocija jednoglasno hvaljenog albuma "Age Of The Aquarius" koji je svjetlo dana ugledao još u rujnu 2019.

Cijena ulaznica u pretprodaji je 75 kn i može se kupiti u Dirty Old Shopu, kao i na njihovom webu, a na ulazu će koštati 90 kn.

Villagers of Ioannina City imaju status kulta u Grčkoj koji se sve više prelijeva u Europu preko granica matične države.

Riječ je o zaista unikatnom bendu koji heavy psihodelični rock zvuk utkan duboko u grčkoj tradiciji (povijesna pokrajina Epir) upotpunjuje s narodnim instrumentima kao što su gajde i kaval. Nastali su 2007. u Ioannini, a do sada su izdali dva albuma: Zvara (2014.) i već spomenuti Aqe of Aquarius. Članovi benda su Alex (Alex Karametis) - gitara, vokal , Akis (Akis Zois) - bas, Aris (Aris Giannopoulos) - bubanj Konstatinis (Konstantis Pistiolis) - klarinet, kaval, back vokal, Kostas (Konstantionos Lazos) - gajde.