Donosimo vam fotografije prekrasnih živopisnih lokacija na Baliju, stvorene objektivom Huawei Mate 50 Pro pametnog telefona, koji 6 mjeseci nakon lansiranja i dalje potvrđuje svoju kvalitetu

Goran Jović, poznati putopisac i svjetski nagrađivani fotograf, iskreno može reći da obožava svoj posao. Kineziolog po struci, usavršio je fotografski zanat i primio preko 30 međunarodnih nagrada za fotografiju, uključujući i prestižnu nagradu National Geographica. Na jednom od svojih putovanja upoznao je Dianu, poslovnu partnericu i suprugu, s kojom živi pravu idilu. Nedavno su zajedno posjetili Bali, indonezijsku pokrajinu koja je ujedno i najzapadniji otok u skupini Malih Sundskih otoka. Motiva za putovanje im nikada ne nedostaje, a fotografije koje stvaraju na živopisnim lokacijama govore same za sebe. Bali je poznat po svojim prekrasnim bijelim pješčanim plažama, brojnim hramovima, šumama i poljima riže. Imali smo priliku razgovarati s Goranom, koji je odmah po povratku s Balija podijelio svoje dojmove s putovanja, ali i niz zadivljujućih fotografija snimljenih Huawei Mate 50 Pro pametnim telefonom, od kojeg se ne odvaja.

Ova predivna panorama snimljena je Mate 50 Pro pametnim telefonom. Goran kao profesionalni fotograf posebno ističe jednu stvar: „Mate 50 Pro je napravio još jedan korak naprijed s fizički prilagodljivim otvorom blende na 10 razina, što omogućuje široki izbor dubine polja oštrine ili jednostavnije rečeno biramo koliko toga u fotografiji želimo imati u fokusu".

Zahvaljujući strelovitom porastu kvalitete tehnologije mobilnih kamera, ljudi za fotografiranje sve češće koriste upravo svoje uređaje i to iz više razloga. Bilo da se radi o putovanju, vikend izletu ili svakodnevici, puno je jednostavnije ponijeti pametni telefon jer je manji i lakši od profesionalnog fotoaparata, a uz to sadrži sve ostale funkcije bez kojih ne možemo zamisliti život.

„Uz odličnu stabilizaciju, kamera sadrži portret, panorama ili blenda način fotografiranja s kojim sam uvijek spreman za stvaranje art sadržaja. Često me ljudi pitaju koja mi je najdraža fotografija, a ja im uvijek odgovaram kako je to ona u mojoj glavi. Da biste napravili vrhunsku fotografiju, prvo morate ideju iz glave vizualizirati u prostoru. Tada na scenu stupa kamera, a nakon što objektiv napravi svoje, tada slijedi niz emocija i procesuiranje događaja u kojem se nalazimo. I to je tajna dugovječnosti fotografija", objašnjava Goran i dodaje: „Naravno, sve je lakše uz vrhunski uređaj. Od svih pametnih telefona, karakteristike kamere Mate 50 Pro pametnog telefona najbliže su onima kakve imaju DSLR fotoaparati. Moja topla preporuka svakome tko voli fotografirati je nabaviti ovaj malen, a moćan uređaj koji stane u džep", otkrio nam je Goran kroz ugodan razgovor te naglasio kako jedva čeka isprobati flagship Huawei P60 Pro koji će uskoro biti lansiran na lokalnom tržištu. Uz to, veliki je ljubitelj nosivih uređaja pa se jednako tako veseli i fantastičnom Watch Ultimate pametnom satu koji na lokalno tržište dolazi 18. travnja.

