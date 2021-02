Jedinstven, sinoć održan, virtualni koncert Josipe Lisac jednoglasno je oduševio brojnu publiku diljem svijeta.

Na Valentinovo i njezin rođendan, datum na koji Josipa i inače nastupa, ove je godine je stigao njezin premijeran online projekt pokazavši koliko je superiorna i u ovim specifičnim uvjetima.

Sjajan koncert otvoren antologijskom „Što me čini sretnom" te zatvoren proročanskom „Ispočetka" donio je profinjen presjek nekih od najvažnijih djela Josipine karijere, uz jedan naklon starim i novi radovima, među kojima su se našle „O jednoj mladosti", „Magla", „Hir, hir, hir", „1000 razloga", „Danas sam luda", „Ležaj od suza", „Gdje Dunav ljubi nebo" i mnoge druge.

Oduševljeni komentari zatrpali su chat box Entriove platforme na kojoj se gledao stream, kao i Josipine društvene mreže i to ponajviše komentarima na račun izvedbe, ali i pozdravima sa svih strana planete.

Ulaznice za ovaj ekskluzivan susret s našom najvećom glazbenom umjetnicom prodane su, naime, u više od 30 zemalja, na nekoliko kontinenata.

Snimka koncerta bit će dostupna za gledanje još najkasnije do ponoći s ponedjeljka 15. na utorak 16. veljače i to za sve kupce ulaznica koji su to već ranije učinili, ali i za one koji je tek planiraju kupiti.

Ulaznice se mogu pronaći u prodajnom sustavu Entria po cijeni od 120 kn, najkasnije danas do podneva.