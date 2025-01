"Sinkopatija" će premijerno nastupiti u legendarnom klubu Boogaloo u Zagrebu

Ovaj talentirani kvartet, sastavljen od renomiranih glazbenika iz regije čine Bruno Mičetić na električnoj gitari (Keops, Guitars' Dialogue), Sloba Dragović na klavijaturama (Gis Maj Es, ex-Zdravko Colić), Vladimir Samardžić na bas gitari (Vasil Hadžimanov, Vlado Georgiev) i Dalibor Marinković Dado na bubnjevima (P. Valjak, Gibonni).

Prvi su nastup održali prošle godine u Beogradu, u klubu Ulica, gdje su publici pružili sjajnu svirku, a zvuk i atmosferu možete pogledati na linku.

U četvrtak, 23.1.2025. na koncertu u Maloj dvorani Boogalooa, izvest će svoje autorske skladbe i svaki će član imati priliku predstaviti nekoliko svojih vlastitih djela te izvesti odabrane fusion jazz standarde.

„Take te te", „6 over 4" - dvije skladbe Dalibora Marinkovića Dade, s albuma My Life (koji je osvojio dva Porina), „Boris the Cat", „Moments" autora Brune Mičetića te skladbe „Catching the wind" i „African in Vienna" koje je napisao Vladimir Samardžić. „Stranger" i „Jumpy" Slobe Dragovića također su autorski dio programa, a uz njih, očekuju vas i blaže skladbe, poput onih Chicka Corea, Mikea Sterna i drugih srodnih skladatelja.

Pridružite nam se i uživajte u vrhunskoj glazbi koju će pružiti ovaj izvanredan bend.

Ulaznice su u pretprodaji putem Entrio sustava po cijeni od 12 eura, a na dan koncerta, na ulazu kluba po cijeni od 15 eura.

Link na ulaznice https://bit.ly/4gHIfke

Vrata kluba se otvaraju u 19h, a početak koncerta očekuje se u 20h.