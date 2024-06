Legendarni škotski rock bend Simple Minds nastavlja svjetsku turneju sa serijom novih europskih nastupa. Global Tour 2024 ih po prvi put vodi u pulsku Arenu u srijedu 3. srpnja

Nakon što su godinu počeli s nastupima u arenama po Australiji i Novom Zelandu, drugi dio Global Toura krenuo je u proljeće iz UK-a po Europi, a ljetni dio turneje rezerviran je za velike europske open air nastupe. Uz UK, Francusku, Italiju, Španjolsku, Portugal, Češku, velika turneja u ovom dijelu uključuje i njihov prvi koncert u pulskoj Areni. Najspektakularniji koncertni prostor na otvorenom u Hrvatskoj bit će savršena pozornica na kojoj će podsjetiti na megahitove iz više od četiri desetljeća karijere.

Simple Minds - "Promised You A Miracle"

Dosadašnja setlista govori da Simple Minds i na ovom dijelu turneje predstavljaju bezvremenski katalog hitova. Na programu koncerata su se našli "Waterfront", "Once Upon a Time", "The Signal and the Noise", "Big Sleep", "All the Things She Said", "Glittering Prize", "Promised You a Miracle", "Sanctify Yourself", "Come a Long Way", "New Gold Dream", "Belfast Child", "Someone Somewhere in Summertime", "Don't You (Forget About Me)", "Book of Brilliant Things", "See the Lights" i "Alive and Kicking".

​​Simple Minds - "Glittering Prize"

Od 70-ih naovamo Simple Minds su se izgradili kao jedan od najpoznatijih bendova iz UK-a, prodajući više od 60 milijuna ploča diljem svijeta, sa singlovima na prvim mjestima ljestvica na obje strane Atlantika. Bend ima upisano i čak pet broj jedan albuma u UK-u - "Sparkle In The Rain" (1984), "Once Upon A Time" (1985), "Street Fighting Years", kao i snimku "Live In The City Of Light" (1987), te kompilaciju "Glittering Prize 81/92". Kroz zadnje desetljeće pokazali su da su i dalje glazbena sila koja nastupa pred desetcima tisuća fanova diljem svijeta.

Simple Minds - "Belfast Child"

Simple Minds su i dalje poznati kao fantastičan live bend s višesatnim nastupima. The Guardian piše da bend izgleda kao da je tek počeo karijeru i donosi nepokolebljivu energiju. Istovremeno dokazuju i kreativnu snagu, pa album iz 2015. "Big Music" mediji opisuju kao njihov najbolji u zadnjih 30 godina, "Walk Between Worlds" ih je odveo na veliku turneju po SAD-u dok se posljednji "Direction Of The Heart" upisao na top 10 lista najboljih albuma diljem svijeta.

Simple Minds - "Waterfront"

Jedan od najvažnijih otočkih pop rock bendova u povijesti, predvođen Jimom Kerrom, vraća se u Hrvatsku nakon rasprodanog koncerta na zagrebačkom stadionu Šalata u lipnju 2022. U pulsku Arenu ovog ljeta Simple Minds donose najvažnije pjesme iz svog prebogatog kataloga. Prije njih nastupit će bend Grad, jedan od prepoznatljivih aktera riječke rock scene uz čiju su glazbu odrastale generacije.

Simple Minds - "All The Things She Said"

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 69 eura za parter stajanje, 88 eura za tribinu sjedenje i 53 eura za sektor trava gore stajanje. Ulaznice se mogu kupiti na Eventim.hr i svim prodajnim mjestima Eventima, Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Music Shopu u Rijeci.