Izložba će se moći razgledati u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, Savska cesta 18, Zagreb, IZLOŽBENA DVORANA, u periodu od 18. prosinca 2020. do 7. veljače 2021

RADNO VRIJEME IZLOŽBE: utorak - petak od 11 do 19 sati, subota i nedjelja 10 do 14 sati, ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

ULAZ SLOBODAN

Na Facebook profilu Tehničkog muzeja Nikola Tesla u petak 18. prosinca u 18 sati u LIVE javljanju o izložbi Silvestar Kolbas: Fotokemika govorit će vam Silvestar Kolbas, autor izložbe; Markita Franulić, ravnateljica TMNT i voditeljica projekta; Leonida Kovač, kustosica izložbe; Nikolina Šimunović, Galerija Prica POU Samobor i drugi suradnici.

Izložba se ostvaruje u suradnji s Galerijom Prica POU Samobor, Trg Matice hrvatske 6, Samobor; 29. 1. - 28. 2. 2021.

Izložba Silvestra Kolbasa svojevrsni je hommage tvornici fotografskih materijala Fotokemika, nekoć najznačajnijoj fotokemijskoj industriji na prostoru jugoistočne Europe, koja je obilježila fotografsku scenu druge polovine 20. stoljeća na prostorima Hrvatske i bivše Jugoslavije.

Na originalnim Fotokemikinim filmovima različite starosti, formata, osjetljivosti i namjena Kolbas bilježi zapuštene i urušene ostatke tvorničkih pogona u Samoboru te zatečene ostatke tvorničkog inventara. Za potrebe snimanja prostorije tvornice pretvara u provizorni foto studio, a negative povećava na Fotokemikinom fotopapiru nabavljenom s različitih strana, dijelom i pronađenom u jednoj od oronulih tvorničkih prostorija.

„Fotokemika" Silvestra Kolbasa istovremeno je umjetnički i istraživački projekt, koji uključuje arhivsko i terensko, in situ istraživanje istoimene tvornice u maniri industrijske arheologije, ali i svojevrsnu autorovu introspekciju, povratak u vlastite fotografske početke. Kolbasov rad uključivao je i pronalaženje i pribavljanje Fotokemikinog fotografskog materijala koji mu je u vrijeme kada se počeo baviti fotografijom bio jedini dostupan, a danas ga je vrlo teško nabaviti.

O procesu rada Kolbas kaže: "Počeo sam redovito dolaziti i fotografirati dijelove tvornice, najčešće sam. Nešto je bilo u tom prostoru što me privuklo i navelo da se u njega vraćam. Ni sam posve ne razumijem razloge koji su me naveli na to. Možda sam tražio odgovore o tvornici, a možda i odgovore na svoja intimna pitanja koja nisam znao ni postaviti. I tako je rad na filmu stao, a ja sam našao svoju fotografsku temu. Prvi put osjećam se poput umjetnika koji ima svoj atelje, a koji mu istodobno služi i kao motiv."

S obzirom da je većini fotomaterijala koje je pribavio istekao rok trajanja, Kolbasovi fotografski postupci poprimili su karakter eksperimenata s neizvjesnim ishodom. Uslijed različitih reakcija fotomaterijala isti motivi na fotografijama se pojavljuju u različitim varijacijama, a kvaliteta reprodukcije predodređena je kvalitetom emulzije u propadanju. Konačni rezultat je serija fotografija koju čine semantički slojeviti portreti tvornice uništene deindustrijalizacijom koja je obilježila kraj 20. i početak 21. stoljeća.

Izložba obuhvaća i dijelove inventara tvorničkih pogona u Samoboru, opremu i uređaje korištene u proizvodnji ili koje su potrebama radnog procesa prilagodili sami radnici Fotokemike. Svi oni zatečeni su u napuštenim prostorima tvornice no i dalje nose neizbrisive tragove ljudi - radnika koji su s njima i na njima radili i kojima se tehnika pretvarala u kreaciju, kako u samoj tvornici tako i kod korisnika Fotokemikinih proizvoda.

Silvestar Kolbas, fotograf, snimatelj, redatelj i filmski pedagog, rođen je u Petrovcima kraj Vukovara 12. travnja 1956., a odrastao u Vinkovcima. Diplomirao je filmsko i televizijsko snimanje 1982. na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je danas redoviti profesor. Bio je zaposlen kao snimatelj na Televiziji Zagreb / Hrvatskoj radioteleviziji od 1985. do 1996. Tijekom karijere snimio više igranih i televizijskih filmova, serija i dokumentarnih filmova, izlagao fotografije te objavljivao i uređivao stručne radove iz područja snimanja. I dalje radi kao slobodni snimatelj. Sam je i režirao više osobnih, autorefleksivnih dokumentarnih (Sve o Evi, Ratni reporter i 20 dana na Tibetu) i eksperimentalnih filmova (Auto-portret V2.1, Kino Crvena zvijezda i Toranj).

Rana izlaganja njegovih radova vezana su uz Filmsku autorsku grupu Enthiusia Planck i festivale/izložbe Sam snimi film u Samoboru (1975. - 1976.). Karijeru je počeo kao profesionalni fotograf, a danas fotografira samo ono što želi. U autorskim dokumentarnim i eksperimentalnim filmovima te na fotografskim izložbama često polazi od autobiografskih elemenata, ali i problematizira vizualne medije.