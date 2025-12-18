Bend Silente najavljuje dva velika samostalna koncerta u zagrebačkom klubu Boogaloo 9. i 10. travnja 2026.

Nakon što su u studenom rasprodali čak pet uzastopnih koncerata u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, u sklopu velike regionalne turneje u prvoj polovici iduće godine Silente se vraćaju u Zagreb na dva koncerta u klubu Boogaloo.

Silente - "Bog kakvog trebam"

Bend na nastupe kreće na krilima aktualnog singla "Bog kakvog trebam" kao i ponovnog uzleta klasika "Terca na tišinu" koji se gotovo 13 godina nakon objave našao na prvom mjestu hrvatske Billboard ljestvice. Istovremeno aktualni singl Silentea "Bog kakvog trebam", peta pjesma s nadolazećeg albuma, od same objave nalazi se među najslušanijim pjesama na nacionalnim radijima.

Bend će na koncertima provesti kroz više od desetljeće dug glazbeni put, s osvrtom na dosadašnje albume i aktualne singlove.

Upravno najavljena 2 koncerta u klubu Boogaloo dio su regionalne turneje Silentea po klubovima i koncertnim dvoranama Hrvatske i okolnih zemalja. Za sada objavljeni datumi bend vode u Podgoricu 7. veljače, Rijeku 13. veljače i Beograd 6. ožujka. Novi datumi u više država regije biti će objavljeni u narednim tjednima.

Ulaznice za koncerte u Boogaloou su u prodaji od petka 19. prosinca od 10:00 sati. Prva cijena ulaznice iznosi 22 eura po danu, a vrijedit će do 14. siječnja. Od 15. siječnja cijena će biti 25 eura. Ulaznice su dostupne u sustavu CoreEvent, Dirty Old Shopu i Rockmarku.