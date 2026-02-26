1.487 izvođača iz 76 zemalja želi na SHIP 2026., naravno, nažalost nisu svi mogli stati...

SHIP Festival zatvorio je prijave s dosad najvećim interesom: čak 1.487 izvođača iz 76 zemalja prijavilo se za nastup u Šibeniku!

Prijave za četvrto izdanje festivala, koji se vraća u Šibenik vraća od 10. do 13. rujna, pristigle su iz gotovo cijele Europe, Sjeverne i Južne Amerike, Azije, Australije i Afrike.

„Prošle godine imali smo više od 1300 prijava, što je pokazalo da se za SHIP čulo diljem Europe i šire. I ove godine brojke su nas ugodno iznenadile. Pred nama je zahtjevan proces preslušavanja, ali veselimo se otkriti izvođače koje ćete u rujnu gledati na šibenskim pozornicama", poručili su organizatori.

SHIP ostaje vjeran svojoj misiji - otkrivanju uzbudljive nove glazbe i povezivanju izvođača s glazbenom industrijom. No festival nije namijenjen samo profesionalcima. Tu su četiri dana biranih koncerata na šest atraktivnih lokacija koji publici donose presjek onoga što se trenutno događa na europskoj i regionalnoj sceni - od svježih imena do onih koja su već spremna za velike pozornice. Koncerte prati i bogat konferencijski program te mnoštvo prilika za umrežavanje, edukaciju i razmjenu iskustava.

Prošlogodišnje izdanje okupilo je 114 govornika iz 33 zemlje i više od 650 glazbenih profesionalaca iz 54 zemlje svijeta, čime je SHIP-a dodatno učvrstio status jednog od najperspektivnijih showcase festivala u Europi.

Za publiku i profesionalce već su dostupne Super Early Bird ulaznice te Super Early Bird Pro Pass ulaznice, koje se mogu nabaviti putem sustava Entrio.