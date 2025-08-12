Objavljen raspored po danima - 49 izvođača i 114 govornika iz cijelog svijeta stiže u Šibenik

Za točno mjesec dana, od 11. do 14. rujna, Šibenik će ponovno postati glazbeno i kulturno središte Jadrana. SHIP Festival 2025 donosi rekordnih 49 izvođača iz Hrvatske i svijeta te čak 114 govornika iz glazbene industrije, čime potvrđuje svoj status jedne od najvažnijih regionalnih manifestacija posvećenih suvremenoj glazbi i profesionalnom umrežavanju.

Ovogodišnji SHIP održava se na šest atraktivnih pozornica diljem Šibenika, a po prvi put program traje i u nedjelju, donoseći završnicu ljeta ispunjenu koncertima, panelima, radionicama i druženjima uz more. Organizatori su objavili službeni raspored po danima, koji otkriva bogat glazbeni i konferencijski program te raspored nastupa izvođača.

Publika će moći uživati u vrhunskim koncertima domaćih i stranih imena - od velikih zvijezda poput Kalush Orchestra i Adult DVD do regionalnih i lokalnih favorita, uz raznoliku ponudu žanrova od indie i elektronike do etno-fuzija i rocka. Konferencijski dio okupit će 114 govornika iz cijelog svijeta, uključujući producente, agente, menadžere, novinare i druge profesionalce glazbene industrije, stvarajući prostor za razmjenu znanja, iskustava i za nove suradnje.

Uz već najavljenog legendarnog Kevina Colea (KEXP) i prestižne medijske partnere ovogodišnjeg izdanja - Rolling Stone UK, CLASH i The Line of Best Fit - u Šibenik stiže niz velikih imena svjetske glazbene scene i festivalskog menadžmenta. Među njima su Lisa Branigan (Glastonbury Green Futures Festivals / Re-play Music C.I.C., UK), Mark Bona (Sziget Festival, HU), Caitilin-Finn Ballard (ATC Live, UK), Christine Semba (WOMEX, Piranha Arts, FR/DE), Christof Ellinghaus (City Slang, DE), Ellie Rumbold (Partisan Records, UK/DE), Filip Košťálek (Colours of Ostrava, CZ), Sofia Ilyas (Beatport, UK) i Wiecher Troost (Amsterdam Dance Event, NL). Njihova prisutnost jamči da će se Šibenik na četiri dana pretvoriti u epicentar globalnog glazbenog umrežavanja.

„Ovogodišnji SHIP najveći je do sada - kako po broju izvođača i govornika, tako i po raznolikosti programa. Objavom rasporeda publika može početi planirati svoje festivalske dane, a mi jedva čekamo vidjeti Šibenik kako živi u ritmu glazbe", poručuju organizatori.

Uz objavu rasporeda, u prodaju su puštene i jednodnevne ulaznice, koje su od danas dostupne putem sustava Entrio

Cijene ulaznica za ovogodišnji festival su:



Festival Ticket - 49 €

Pro-Pass Ticket - 74 €

Daily Ticket - 34 €

Možeš ih kupiti OVDJE.



Festival SHIP organizira Ured za izvoz glazbe Hrvatska (HUZIP, HGU, HUIG, HUOKU) u suradnji s Javnom ustanovom u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, a festival su podržali Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Šibenik, Hrvatska Turistička Zajednica, HDS ZAMP, Turistička zajednica grada Šibenika i Turistička zajednica Šibensko kninske županije.

Sve informacije o SHIP festivalu 2025. pronađite na: WEB // IG // FB

