Zagrebačka premijera predstave Shake it off, Brune Isakovića i Mije Zalukar

Datum i vrijeme: 27. i 28. 10. (srijeda i četvrtak), 20 sati

Mjesto: Zagrebački plesni centar (ZPC), Ilica 10

Autori: Bruno Isaković, Mia Zalukar

Izvođači: Marta Habulin, Ema Crnić, Una Matija Štalcar Furač, Šimun Stankov, Silvija Dogan, Mateja Miković

Oblikovanje svjetla: Saša Fistrić, Anton Moduršan

Oblikovanje zvuka: Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz

Produkcija: Malo sutra, udruga Domino

Trajanje: 60′

Plesna predstava Shake it off gradi svoju atmosferu u fizičkom naboju vibracija i drhtaja. Sve se sastoji od vibrirajućih čestica. Kvantna fizika govori o onim najmanjim koje vibriraju u praznini, što je stalno stanje svega što postoji. Kvaliteta i intenzitet vibracije određuje sve oblike i prirodu svih stvari. Sve nezaustavljivo vibrira. Naše (re)akcije su satkane od vibracija koje neprestano izmjenjuju svoj intenzitet i nose u sebi komunikativan element prema neposrednoj okolini kao i o načinu na koji (ne)propuštamo vanjski svijet prema vlastitoj srži. Instinktivno reagiramo na izvor i smjer podrhtavanja koje prolazi kroz našu svijest, tijelo, prostor oko nas, kao i kroz samu strukturu društva. Svi elementi tih vibracija, drhtaja, tremora, tréšnji, kao i njihovi razlozi, stoje već upisani u našu intuiciju. Shake it off kroz titraj ponavljajuće akcije neprekidno (ra)stvara međuovisnost izvedbenih tijela i zasićuje prostor sa značenjima i pokretom koji neprestano treperi.

Ulaznice (50 kn) možete kupiti na blagajni Zagrebačkog plesnog centra i/ili online na: https://zekaem.mojekarte.hr/.../201621/crna-dvorana-zpc.html

Kapacitet dvorane, prema epidemiološkim mjerama, ograničen je na 50 osoba.

Program se održava u suradnji sa Zagrebačkim plesnim centrom u programskoj kategoriji nerezidencijalnog programa.

Financijska podrška: Island Connect, Mreža izvedbenih umjetnosti, Gradski ured za kulturu, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Kultura Nova