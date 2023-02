Da ne bi rekli da smo vas zaboravili - grčki dark wave duo Selofan ovaj petak u Močvari!

Nisku sjajnih grčkih bendova koji su pohodili Zagreb dopunit će duo Selofan kojima će to biti premijerni nastup u Hrvatskoj. Gozba crnila 80-ih dogodit će se u petak (24.2.) u Močvari s početkom u 21:30, a klub se otvara u 20h. Za after će biti zadužen Ivan Krželj s DJ programom Muzikfantastique. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 16 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu (+web), kao i online preko sustava CoreEvent. Na ulazu će koštati 19 eura.

"Dragi Zagrepčani! Jako se veselimo našem prvom nastupu u vašem gradu. Potrudit ćemo se napraviti posebnu večer s koje ćete ponijeti puno lijepih uspomena. Vidimo se u petak u Močvari", poručili su kratko Ioanna i Dimitris ususret koncertu.

Selofan je nastao 2012. u Ateni, a čine ga Ioanna Pavlidou, koja je tad bila DJ, i Dimitris Pavlidis, koji je bio tonac u istom klubu kao i Joanna pa su vrlo brzo došli na ideju da osnuju bend. Nisu mogli odoljeti sirenskom zovu gotike 80-ih, koji kombiniraju sa synth i analognim zvukom, ali istovremeno vole odlutati i u druge žanrove, što ih sve skupa čini poprilično jedinstvenom pojavom. N

jihove pjesme vrlo su intenzivne, kako kroz melodije, tako i kroz liriku kraj koje je teško ostati ravnodušan, a skloni su je interpretirati na raznim jezicima: Joanna ističe da joj se najlakše i najprirodnije izraziti na njemačkom jer je živjela Saarbrückenu nekoliko godina. Dosad su izdali šest albuma, a posljednji od njih, vrlo simboličnog naziva "Partners in Hell" promovirat će ovom prilikom u Močvari.

Zanimljivo je da je tijekom korone duo krenuo u novi projekt koji su nazvali "Giovanna" koji je, zanimljivo, trebao ići u smjeru italo disca. Također imaju i vlastiti label, Fabrika Records na kojem surađuju s bendovima kao što su Lebanon Hanover i She Past Away (koji dolazi u Močvaru 19. svibnja).

Sve u svemu, čini se da svi ljubitelji gotike, dark wavea i crnila 80-ih naprosto ne smiju propustiti ovaj koncert!