Dani hrvatskog filma objavljuju rezultate selekcije za 34. izdanje festivala, koje će se održati od 16. do 19. listopada u Kinu Edison u Karlovcu

Odabrani filmovi kandidiraju za nagrade Velikog žirija (Grand Prix te one za režiju, scenarij, fotografiju, montažu, glazbu i oblikovanje zvuka, uz mogućnost dodjele priznanja za specijalni umjetnički doprinos u poljima scenografije, kostimografije, maske, specijalnih i vizualnih efekata te glume), Nagradu ''Jelena Rajković'' Društva hrvatskih filmskih autora i producenata namijenjenu redateljima do 30 godina starosti, nagradu Glasa koncila ''Zlatna uljanica'' te Nagradu za etiku i ljudska prava. Za selekciju su se mogli prijaviti filmovi nastali u 2024. i 2025. godini, a da pritom nisu bili prijavljeni na proteklo festivalsko izdanje. Ovogodišnju selekcijsku komisiju činili su članovi Hrvatskog društva filmskih kritičara Josip Grozdanić, Ejla Kovačević, Nino Kovačić, Valentina Lisak i Nika Petković.

Od ukupno 157 prijavljenih filmova, izabrano je 37, od kojih 11 dokumentarnih, 8 igranih, 6 animiranih, 6 eksperimentalnih i 6 namjenskih. Odabrani filmovi bit će s obzirom na prevladavajuće teme i motive razvrstani u projekcijske cjeline, unutar kojih će publika moći vidjeti različite filmske forme.

U obrazloženju selekcijske komisije navodi se kako domaća kinematografija svoj kvalitativno najsnažniji izraz kontinuirano pronalazi u dokumentarnom filmu. U njegovu središtu nalaze se pitanja osobnog, političkog, kolektivnog i rodnog identiteta, promatrana iz različitih rakursa, od intimnih ispovijesti do povijesnih rekonstrukcija i kritičkog pogleda na aktualne društvene procese. Autori i autorice pritom spajaju poetske vizualne geste s istraživačkim impulsom, gradeći radove koji su istodobno emotivni i analitični.

Igrani filmovi nadovezuju se introspektivnim tonom i naglašenim bavljenjem egzistencijalnim temama. U njima se otvaraju pitanja mentalnog zdravlja, obiteljskog nasilja, smrti, gubitka i krhkosti svakodnevice, često kroz sitne, naizgled beznačajne situacije koje iznenada postaju emotivno nabijene točkama preokreta. Posebno se ističu napori studenata koji, doprinoseći dinamizaciji i diversifikaciji, naginju sve boljem žanrovskom filmu (krimiću, hororu, SF-u...) - tradicionalno oskudnom segmentu našeg filmotvorstva.

Eksperimentalni i animirani filmovi u selekciji donose prijeko potrebnu formalnu i vizualnu svježinu. Njihov pristup je slobodniji, otvoreniji za istraživanje samog medija, pa često posežu za apstraktnim, fragmentiranim ili višeznačnim slikama koje pozivaju gledatelja na aktivno sudjelovanje u procesu interpretacije. Najbolje ocjene u odabiru namjenskih filmova tradicionalno su dobili videospotovi, pri čemu je selekcijska komisija istakla doprinose nezavisne glazbene scene, izrazivši zadovoljstvo njezinom žanrovskom širinom.

Kroz gotovo sve rodove provlači se snažna tema mentalnog zdravlja, a povećana zastupljenost LGBTQI+ tematike pokazuje iskorak prema novim perspektivama u stvaralaštvu mlađih autora.

U selekciji animiranih filmova posebno se izdvajaju hipnotički Fačuk Maide Srabović, intimna priča o obiteljskim odnosima i nasljeđu kroz poetiku naivnog slikarstva Mije Kovačića, How Marka Meštrovića, eksperiment s ritmom i vizualnim jezikom, Psihonauti Nike Radasa, poetsko istraživanje unutarnjih svjetova, te Sjena Petre Balekić, atmosferičan rad koji propituje odnos pojedinca prema vlastitoj unutarnjoj tami.

Od igranih filmova u program su uvršteni Grčke marelice Jana Krevatina, suptilna priča o trenutku međusobnog prepoznavanja i povezanosti, Jogurt, sok, cigarete Josipa Lukića, koji daje uvid u svijet psihijatrijske ustanove kroz oči mlade žene, Fleka Sare Alavanić, snažna priča o obiteljskim i emocionalnim ranama, te Komorebi Lucije Katarine Šešelj, vizualno poetičan film o temama prijateljstva, nostalgije i probuđenih emocija.

Dokumentarni segment festivala čine djela koja spajaju osobno i društveno, a redom su sve sami festivalski laureati: Fiume o morte! Igora Bezinovića, film koji kroz neobičnu prizmu i ironiju razotkriva mitove te se suočava s revizionizmom, Lekcije mog tate Dalije Dozet, intimni autobiografski rad o očevom nasljeđu, Mirotvorac Ivana Ramljaka, snažna rekonstrukcija događaja iz 1991., koja vješto spaja arhivske materijale i svjedočanstva kako bi rasvijetlila nerazjašnjeno ubojstvo Josipa Reihl-Kira, Šume šume Renate Poljak te Paviljon 6 Gorana Devića, koji su oboje duboko ukorijenjeni u poetsko-dokumentarni istraživački pristup.

Eksperimentalni film donosi Exterminatu Vladislava Kneževića, vizualno nadahnut rad inspiriran tehnologijom i znanstvenom fantastikom, te Proplakat će kiša Damira Čučića, koji spaja nizove tretiranih found footage materijala u jedinstveno filmsko iskustvo i komentar suvremenog trenutka civilizacije. Namjenski film pak u ovogodišnjem programu donosi kreativne glazbene spotove: Martin Peranović autor je spota za pjesmu Utjeha Natalie Dizdar i Nipplepeoplea, dok Pavle Kocanjer potpisuje inovativan vizualni rad za pjesmu Brijalo Normalno IDEM-a.

Dani hrvatskog filma nacionalna su kulturna manifestacija kojoj je svrha predstaviti, promicati i u ravnopravnom natjecanju vrednovati godišnju produkciju kratkometražnog i srednjometražnog igranog, dokumentarnog, animiranog, eksperimentalnog i namjenskog filma. Svrha Festivala također je pružiti uvid u nacionalnu filmsku baštinu, odnosno ponuditi i retrospektivnu i diskurzivnu kontekstualizaciju hrvatske kinematografije.

Ulaz na sve projekcije i događanja 34. Dana hrvatskog filma bit će besplatan.

