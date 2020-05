Iako je Sea Star festival zbog pandemije odgođen za iduću, ove ga je godine ipak pratilo preko pola milijuna fanova širom planete! Ovogodišnja ljetna turistička sezona već je trebala tradicionalno startati iz Umaga, ali je proteklog vikenda u živopisnom istarskom gradu bilo neobično tiho.

Umjesto s festivalskih pozornica grmjelo je iznad mora, a umjesto desetina tisuća posjetitelja, jedino se jak pljusak spustio u umašku lagunu Stella Maris. Ipak, nisu sve vijesti s Jadrana loše, jer iako su ove godine izostali ekonomski efekti Sea Star festivala, oni promotivni bili su jači nego ikad prije!

Tako je vrtoglavih pola milijuna fanova širom planete ipak „skoknulo" do hrvatskog primorja putem interneta da bi tijekom četiri noći gledalo Sea Star Stream Festival! Tijekom prvog regionalnog streaming festivala, od četvrtka 21. pa do nedjelje 24. svibnja, na službenim stranicama Sea Star, ali i EXIT festivala, emitirano je ukupno 16 koncerata na Addiko Tesla Stageu i Nautilus Areni, snimljenih od 2017. do 2019. godine. Dvije glavne pozornice umaškog festivala tako su primile čak desetostruko više fanova nego što im to fizički kapacitet dozvoljava!

Sea Star je u međuvremenu prebačen na 2021. godinu, a EXIT tim je hitnim pregovorima osigurao prava na emitiranje snimaka glazbenih superzvijezda kao što su legendarni hitmaker Fatboy Slim i hip hop bogopvi Wu-Tang Clan u jednom od najrjeđih koncertnih snimaka dostupnih proteklog desetljeća. Uz njih publika je, po pravoj festivalskoj satnici, imala prilike uživati u nastupima techno boginje Nine Kraviz, talijanske zvijezde DJ Spillera, britanskih dubstep majstora Modestep, regionalnih titana Dubioza Kolektiva, Umeka, Petra Dundova, Marka Nastića, grupa Hladno pivo, Urban &4, Elemental, Nipplepeople, Vojka V, reperice Sassje te velikog Bajage i njegovih Instruktora.

Četvrto izdanje Sea Stara s kompletnim dosad potvrđenim lineupom prebačeno je na nove datume u 2021. godini. Novi festivalski termin je još bolji, jer je tjedan dana bliži ljetu, pa će nas u petak 28. i u subotu 29. svibnja 2021. dočekati jedan od najvećih hip hop sastava u povijesti Cypress Hill, techno superzvijezda Amelie Lens, talijanska hit senzacija Meduza, najveći bend naše regije Dubioza Kolektiv, slovenski elektronski mag Umek i rap veličanstvo Vojko V! Uz njih na line upu su trap reprezentacija u sastavu Kuku$, z++, Buntai, 30zona, Klinac, Brudaz, Young Sanci, Ognjen i Triad & Yeah Left live, rock duo Buč Kesidi, te sam vrh regionalne elektronske scene u kojem su Tijana T i Insolate, te superjaka techno postava na čelu s Farragom, Andreom Ljekajem, Damirom Hoffmanom, DJ Gumjom, Bronskim i Marcelom. Svi kupljene ulaznice, prijevozi i smještaji vrijede za 2021., a svi kupci kojima novi datumi ne odgovaraju moći će ostvariti povrat novca. Čim budu dostupne informacije o načinu povrata bit će objavljene na službenim web stranicama i društvenim mrežama festivala.