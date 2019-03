Osam godina nakon drugog i zadnjeg nastupa u Hrvatskoj, trio iz New Jerseya, predvođen karizmatičnom pjevačicom i gitaristicom Marissom Paternoster, ovu subotu, 9.3., dolaze u zagrebačku u Močvaru u sklopu promotivne turneje za, sad već, sedmi studijski album grupe Screaming Females objavljen u veljači za Don Giovanni Records. "All At Once" predstavlja ovaj indie punk trio u svojoj punoj kreativnoj snazi s pjesmama koje osvajaju na prvu loptu, a u kojima se efektno isprepliću punk, power pop i art rock.

Ne čudi stoga da ih je kritika još jednom dočekala s neskrivenim oduševljenjem, uz konstataciju da se radi o najkompletnijem izdanju ove grupe do sad. Sve je to kumovalo i njihovom prvom ulasku na Billboardove liste prodaje albuma, pa su tako nakon 14 godina i DIY početaka, kad su u nedostatku prostora za koncerte u kojima je dozvoljen ulaz maloljetnicima krenuli u organiziranje koncerata po vlastitim podrumima, Screaming Females stasali u uistinu respektabilno ime američke nezavisne glazbe od kojih možemo očekivati još puno odličnih izdanja.

Uz prisjećanje na dva sjajna dosadašnja zagrebačka koncerta, i uz stotine nastupa koje su u međuvremenu odradili te tako dodatno izbrusili svoje koncertne vještine, za očekivati je da upravo Screaming Females budu jednim od pritajenih favorita već bogate koncertne ponude Zagreba u 2019. godini.

Prije i nakon koncerta za program je zadužen DJ Per Le Cler, veteran zagrebačke alternativne scene, kojem je ovo već 19. godina kako publiku rasplesava svojim Night On My Side programom.

Ulaznice za koncert po cijeni od 65 kuna mogu se kupiti u Dirty Old Shopu i Rockmarku, dok će na ulazu kluba na dan koncerta iznositi 80 kuna.