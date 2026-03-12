Schneider Electric, globalni lider u području energetske tehnologije i digitalne transformacije upravljanja energijom, postao je službeni partner za energetsku tehnologiju McLaren Racinga. Partnerstvo obuhvaća elitne trkaće programe, uključujući McLaren Mastercard Formula 1 Team, Arrow McLaren IndyCar Team, McLaren F1 Academy te McLaren United Autosports WEC Hypercar Team.

Novo partnerstvo dodatno povezuje dvije organizacije koje već više od dva desetljeća uspješno surađuju. Suradnja će biti usmjerena na razvoj i implementaciju naprednih energetskih rješenja koja osiguravaju maksimalne performanse u iznimno zahtjevnim uvjetima motorsporta.

Schneider Electric osiguravat će inovativna rješenja za napajanje i upravljanje energijom, od trkaćih staza diljem svijeta do infrastrukture u McLaren Technology Centre, jednom od tehnološki najnaprednijih centara u svijetu motorsporta.

U središtu partnerstva nalazi se zajednička kultura inovacija temeljena na:

naprednoj analitici podataka

digitalnim tehnologijama

inženjerskoj izvrsnosti

optimizaciji energetske učinkovitosti

Fokus na održivost i energetsku učinkovitost

Suradnja će uključivati optimizaciju energetskih sustava u vežanim segmentima McLarenovog poslovanja. Poseban naglasak stavljen je na:

unapređenje učinkovitosti zračnih tunela

modernizaciju proizvodnih pogona

optimizaciju IT i podatkovnih centara

implementaciju otpornijih energetskih sustava

ubrzavanje procesa elektrifikacije

Važnu ulogu imat će i primjena digitalnih blizanaca koji omogućuju detaljan uvid u energetske tokove, povećavaju operativnu učinkovitost i doprinose održivijem poslovanju.

Partnerstvo temeljeno na zajedničkoj viziji

Zak Brown, izvršni direktor McLaren Racinga, istaknuo je:

„Ponosni smo što možemo pozdraviti Schneider Electric kao našeg službenog partnera za energetsku tehnologiju. Ovo partnerstvo nadograđuje snažnu dugogodišnju suradnju i potvrđuje našu zajedničku predanost inovacijama i energetskoj učinkovitosti. Spajanjem Schneiderove stručnosti s McLarenovom kulturom vrhunskih performansi otvaramo nove mogućnosti za pametnije i učinkovitije poslovanje."

Sličan naglasak na tehnološku izvrsnost istaknuo je i Olivier Blum, izvršni direktor Schneider Electrica: „Motorsport predstavlja jedno od najzahtjevnijih okruženja za primjenu naprednih energetskih i digitalnih tehnologija. McLaren kontinuirano pomiče granice performansi, a upravo u takvim uvjetima dolazi do izražaja naša ekspertiza u pouzdanosti, učinkovitosti i upravljanju energijom. Ponosni smo što postajemo službeni partner i što možemo pružiti podatkovne uvide i energetska rješenja na koja se McLaren oslanja - na stazi i izvan nje."

Korak prema energetski održivoj budućnosti motorsporta

Partnerstvo Schneider Electrica i McLaren Racinga potvrđuje rastuću važnost naprednih energetskih tehnologija u vrhunskom sportu. Integracija digitalnih rješenja i održivih energetskih sustava omogućit će McLarenu dodatno povećanje konkurentnosti, učinkovitosti i otpornosti poslovanja.

Istovremeno, ova suradnja predstavlja snažan primjer kako inovacije razvijene u motorsportu mogu pronaći primjenu u industriji, infrastrukturi i energetskom sektoru.