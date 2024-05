Šarijanata promocija albuma + Wyrd Koyote u CirkoBalkana šatoru iza Močvare

Izuzmemo li nekoliko Days n' Daze gigova u Klaonici folk-punk kao žanr nepravedno je zapostavljen na ovim prostorima. I ne, Brkovi se ne broje. Nekolicina je drugara u zvuku američkog folk-punka, u njegovoj sumanutoj sinergiji tradicije i anti-tradicije, našlo najbolji izraz ceste koji postoji. Stoga su inspirirani tim zvukom stopirajući po Europi noći provodili osmišljajući autorske pjesme, a dane izvodeći ih za paštete i vino. Par godina kasnije i te su se skitnice napokon organizirale snimiti album čije će se izdanje proslaviti 1.6. izvođenjem dotičnog uratka. Kao support tu će biti i folk-punk veterani pretvarajući cijelu večer u slavlje folk-punka kao žanra i stila života koji on reprezentira.



Gdje: CirkoBalkana šator iza kluba Močvare

Kad: Subota, 1.6., 21:00

Koliko: 5 EUR, mlađima od 18 upad besplatan



Šarijanata

Najčešća stvar koju nas pitaju je "Što znači Šarijanata?"

Šarijanata je škripa guma na autocesti oko naplatnih kućica u ponoć. Šarijanata je šansa da se taj auto zaustavi. Šarijanata je šum valova koji kroz klifove dopire do parka gdje su u mraku postavljeni šatori. Šarijanata je šok što slijedi nakon što ti šepavi šetač na prepunoj ulici nekog prašnjavog grada ubacuje novčanicu za svirku, ali je i šešir u koji je novčanica upala, kao i šank na čijoj će izgrafitiranoj površini ona završiti. Šarijanata je škakljanje leđne moždine kad harmonika ili gajde ili violina udare solažu, šibanje mahnitog ritma gitare ili cajona te šamar pjevača ili pjeva kompletnog kolektiva. Šarijanata je šal prosvjednika i šaka prema šaru. Šahovska igra šakala i štakora, ono šizofreno u šamanizmu i ono šamanističko u šizofreniji, širina šarenila i šapat Šrilančanina u Škotskoj. Šarijanata je šund.

Šarijanata je prije svega šesteročlani folk-punk cabaret bend baziran u Zagrebu, sačinjen od putnika iz svih kutaka Hrvatske. Iako akustični, agresivna ritam sekcija u kombinaciji s eksplozivnim vokalima zadržavaju intenzitet punka, dok dude, harmonika i violina svoju jačinu crpe iz bogate balkanske etno baštine. Osnovani 2021. po prvi puta u cijelosti pretpremijerno prezentiraju svoj debitantski album. Album izlazi na dan koncerta pa ga možete doći ćuti uživo da ustvrdite želite li to slušati kod kuće. Ako želite ustvrditi valja li doći na cabaret-cirkusko-putničku-punk ekstravaganzu, dovoljno je poslušati prvi singl "Beyond the End of the Road".

Wyrd Koyote

Neočekivani tranzitorni transatlantski duet, rafalna paljba grlenih, harmonijskih disonanci natopljenih u tišini beskrajne otvorene ceste... a onda iznenada sve postaje izrazito jasno, tišina ne postoji! Poput stapanja drva i čelika, ova dvojka lijeva domaće destilirane anarho-country folk tradicije u metalni kotao pun surovog punka i metala, a okus je božanski.

Dvojku sačinjavaju poznate njuške s folk-punk scene. Riley Coyote član je legendarnog Rail Yard Ghosts kolektiva, jednih od originalnih pionira žanra u SAD-u, a posljednjih je godina izdao nekoliko vrhunskih bluegrass, folk-punk albuma. Lili je pak članica portugalskih Sharp Knives, jednog od rijetkih bendova folk-punk zvuka i sentimenta koji je niknuo u Europi. Oboružani banjom, violinom i perkusijama Wyrd Koyote će uvesti neumoljivi zvuk iskopčane ceste u CirkoBalkana šator.