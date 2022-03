Samo u kino Kinoteci na velikome platnu možete pogledati Šape pasje, impresivnu psihološku dramu i potencijalni oskarovac Jane Campion

Chantal Akerman svoje je formativne godine provela u New Yorku, gradu koji je u to vrijeme bio metropola suvremene likovne, filmske i izvedbene umjetnosti. Stoga nije ni neobično da je upravo New York jedan od motiva kojima se Akerman kroz svoj opus često vraćala. Drugi tjedan ciklusa posvećenog Chantal Akerman stoga je posvećen newyorškim pričama o egzilu i nomadstvu. Tjedan otvaraju Novosti od kuće, jedno od Akermaninih antologijskih ostvarenja u kojem kroz prepletanje gradskih veduta i majčinih pisama stvara film koji istovremeno funkcionira kao simfonija velegrada i poema o osamljenosti.

Chantal Akerman navodi Jonasa Mekasa kao autora čiji su dnevnički i epistolarni filmovi najviše utjecali na njezinu estetiku, pa se u sklopu ciklusa gleda i Izgubljeno, izgubljeno, izgubljeno. Riječ je o Mekasovu klasiku sastavljenom od snimaka koje je bilježio tijekom 15 godina, od dolaska u SAD kao izbjeglica iz posijeratne Litve pa sve do bujanja filmske nezavisne scene 1960-ih, koju je svojim aktivnim zalaganjem pomogao etablirati.

Tjedan zaključuju Priče o Americi: Hrana, obitelj i filozofija, u kojem je Akerman kroz polifoniju različitih glasova pripovijeda priču o nestaloj i raseljenj židovskoj zajednici Istične Europe. Riječ je o gorko-slatkom filmu koji se bavi egzilom, sjećanjem, Holokaustom te mogućnostima filma da takva iskustva zabilježi, sačuva i prenese novim generacijama.

Premijera: Poslije zime

U ponedjeljak u Kinoteci će se održati premijera filma Poslije zime, debitantskog ostvarenja crnogorskog redatelja Ivana Bakrača, u kojem kroz priču o pet prijatelja u kasnim dvadesetima stvara dojmljivu sliku s kojima se suočavaju mladi i ambiciozni ljudi u ovome dijelu Europe. Poslije zime premijeru je imao na festivalu u Karlovim Varima, nastao je u koprodukciji Maxima filma, a uz uvijek izvrsnu glazbu Alena i Nenada Sinkauza na soundtracku se može čuti i muzika regionalnih glazbenih sastava poput Pocket Palme, Lollobrigide i Buč Kesidija. Na premijeri će prisustvovati i redatelj Ivan Bakrač te dio glumačke ekipe, a nakon premijere u ponedjeljak moći će ga se pogledati u redovnoj distribuciji u kinu Kinoteka.

Noviteti: Šape pasje

Samo u Kinoteci na velikome platnu pogledajte Šape pasje, impresivnu psihološku dramu smještenu na američki Zapad 1920-ih, koja kroz prikaz odnosa karizmatičnog vlasnika farme i njegova posvojenog nećaka pruža moćnu i kompleksnu studiju toksične muškosti. Ovaj revizionistički vestern velike novozelandske redateljce Jane Campion (Piano, 1993, Top of the Lake, 2013) nagrađen je Srebrnim lavom za režiju u Veneciji, a za Oscara se natječe u čak 12 kategorija, uključujući i one za najbolji film, režiju i adaptirani scenarij, kao i u nekoliko glumačkih kategorija.

Tribina Razotkrivanje: Andrija Škare

U utorak, 8. ožujka, izdavačka kuća Fraktura predstavit će Novi dio grada, novu zbirku priča Andrije Škare. Svakom je svojom knjigom Andrija Škare odavao počast gradu, idolizirao ga i ironizirao, vodio kroz njegove birtije, u njegove tramvaje smještao Leonarda Cohena, postavljao grad kao scenografiju, ali i uzdizao ga gotovo na razinu lika. U svojoj novoj zbirci fokus je premjestio južno, s druge strane Save - u Novi Zagreb.

O knjizi Novi dio grada uz autora će govoriti povjesničar umjetnosti i publicist Feđa Gavrilović, a razgovor će moderirati Morana Zibar, lovkinja iz popularnog televizijskog kviza Potjera. Tribinu organizira izdavačka kuća Fraktura, a ulaz na predstavljanje je slobodan.

Matineja: Crvena panda

Novi animirani film studija Pixar u središtu radnje ima tinejdžericu Mei Lee koja se pretvara u ogromnu crvenu pandu kada je pod stresom ili kada je jako uzbuđena, što joj predstavlja brojne probleme. Film se prikazuje sinkroniziran na hrvatski jezik.

Praktične informacije

Filmove iz ciklusa Chantal Akerman pogledajte uz Filmski pokaz, nove rute do vašeg starog mjesta u kinu! Više o svemu saznajte ovdje.

Ciklus filmova Chantal Akerman prikazuju se u suradnji s Kraljevskim filmskim arhivom iz Belgije, agencijom Wallonie-Bruxelles International te Ambasadom Kraljevine Belgije, kojim zahvaljujemo na susretljivosti i pomoći u realizaciji programa.

