Art Zagreb 2021. najavljuje program i poziva galerije i umjetnike na prijavu za sudjelovanje u prodajnom dijelu sajma. Nakon neizvjesne prošle godine, u kojoj je tržište umjetnina bilo poprilično uspavano, najveći hrvatski sajam umjetnina Art Zagreb, sprema svoje četvrto izdanje. Ovogodišnje izdanje održat će se od 15. do 18. rujna, na već dobro poznatoj lokaciji, u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, točnije njegovoj Hali V. Art Zagreb festival je zamišljen kao mjesto trgovine i susreta umjetnika, kolekcionara, galerista, povjesničara umjetnosti, kustosa i ljubitelja umjetnosti u najširem smislu. Uz sajam, organiziraju se izložbe, paneli, predavanja, filmske projekcije i nastupi glazbenika. Do 1. kolovoza za izlagački prostor mogu se prijaviti galerije i umjetnici koji žele prodavati umjetnine. Cijene se kreću od 1.200 kn za štand od 9 m2 do 2.500 za najveće štandove od 23 m2. Prijaviti se na ovogodišnje izdanje Art Zagreba možete putem sljedećeg linka: http://bit.ly/2TGZZke

Kao i prošlih godina, prizemlje Hale V ugostit će prodajne štandove dok će kat biti rezerviran za održavanje niza izložbi, među kojima se nastavlja uspješna suradnja s ALU Zagreb koja ponovno organizira studentske izložbe, proširujući suradnju na sve hrvatske likovne akademije: Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, te akademije iz inozemstva.

Ove godine po prvi je puta ostvarena suradnja s Društvom povjesničara umjetnosti Hrvatske koje u sklopu Art Zagreb 2021. priprema izložbe suvremene hrvatske umjetnosti i stručne okrugle stolove o novim zbivanjima na svjetskoj i hrvatskoj umjetničkoj sceni. Na poziv u travnju odazvao se velik broj povjesničara umjetnosti, a mentorski tim u sastavu: Ariana Kralj, Martina Petrinović, Patricia Počanić, Daniel Tomičić i Jadranka Vinterhalter odabrao je četiri koncepta mladih povjesničarki umjetnosti iz Zagreba i Rijeke koje pripremaju svoje projekte za rujan. Kao prvo iskustvo civilno-privatnog partnerstva u realizaciji jednog dijela programa festivala suvremene umjetničke produkcije želja nam je potaknuti nove održive razgovore o suvremenoj umjetnosti. Povjesničarke umjetnosti koje sudjeluju u programu: Hana Katanić s panelom o kripto umjetnosti, Katarina Podobnik s izložbom Početak: (de)konstrukcija, Katerina Jovanović i Ana Žarković organiziraju izložbu Homo Faber, te Ana Bedenko, Jozefina Ćurković i Tea Kantoci s izložbom Survival Kit.