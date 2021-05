Jedan od najznačajnijih violončelista današnjice Boris Andrianov i svjetski poznati pijanist Andrej Gugnin na inicijativu Danijela Gašparovića, voditelja umjetničke organizacije Cristoforium, sviraju donatorski koncert za obnovu Hrvatskog glazbenog zavoda.

U petak, 14. svibnja 2021. ruski virtuozi daruju svoj nastup HGZ-u, najstarijoj hrvatskog glazbenoj instituciji. Violončelist Boris Andrianov i pijanist Andrey Gugnin izvest će sonate Alfreda Schnittkea i Sergeja Rahmanjinova, a prihod od ulaznica namijenjen je obnovi zgrade HGZ-a u Gundulićevoj ulici, teško stradale u zagrebačkom potresu prošle godine.

„Neizmjerno smo zahvalni Danijelu Gašparoviću što na pozornicu najstarije i najljepše koncertne dvorane u Zagrebu dovodi Andianova i Gugnina. Ovi glasoviti glazbenici svojim se donatorskim koncertom pridružuju brojnim umjetnicima koji su u godini nakon strašnog potresa darivali svoje izvedbe za obnovu HGZ-a. Naravno, sve to ne bi bilo moguće bez naše vjerne publike koja kupnjom ulaznica i dolaskom na koncerte daje svoju podršku." - kaže predsjednica HGZ-a Romana Matanovac Vučković.

Boris Andrianov jedan od najznačajnijih violončelista današnjice, laureat natjecanja Čajkovski 1998., umjetnički voditelj New Star Generation projekta za kojeg je dobio Nagradu Ruske Federacije za kulturu 2008. te voditelj festivala Vivacello, prvog međunarodnog violončelističkog festivala u Rusiji. Andrianov redovito nastupa na najznačajnijim svjetskim pozornicama s orkestrima poput Marinskii orkestra, Izraelske filharmonije, Nacionalnog orkestra Francuske, Komornim orkestrima Berlina i Beča, Ruskog nacionalnog orkestra i mnogim drugim te s dirigentima kao što su Valerij Gergijev, Vladimir Fedosejev, Vasilij Petrenko, Krysztof Penderecki. Aktivan je kao komorni glazbenik a suradnici su mu Yuri Bashmet, Leif Ove Andsnes, Menahem Pressler, Julian Rachlin, Denis Matsuev i drugi.

Andrej Gugnin pripada krugu najtraženijih pijanista mlađe generacije i redovito nastupa na najpoznatijim svjetskim pozornicama. Njegova snimka Šostakovičevih koncerata korištena je u Oscarom nagrađenom filmu Stevena Spielberga Most špijuna. 2018. potpisuje ugovor s diskografskom kućom Hyperion Records s kojom izdaje nosač zvuka s djelima Šostakoviča te izdanje pod nazivom Hommage to Godowsky. Za snimku s djelima Liszta u izdanju PianoClassicsa dobio je sjajnu kritiku glasovitog Gramophonea koji ga je uvrstio i u dvije svoje kategorije: Editor's Choice i One to watch. 2020. BBC Music Magazine Awards proglašava ga pobjednikom kategorije Instrumental Award za snimku Šostakoviča: 24 Preludija - Sonate za klavir 1&2.

Laureat je Međunarodnog natjecanja Allegro vivo u San Marinu 2008., Međunarodnog natjecanja u Cantùu 2009., Međunarodnog natjecanja Svetislav Stančić u 2011., natjecanja Ludwig van Beethoven u Beču 2013., Međunarodnog natjecanja Valsesia Musica u Italiji 2014. i natjecanja Cidade de Ferrol u Španjolskoj 2015.. U lipnju 2014. osvojio je zlatnu medalju i nagradu publike na 16. Međunarodnom pijanističkom natjecanju Gina Bachauer u Salt Lake Cityju, a 2016. prvu nagradu na Međunarodnom pijanističkom natjecanju u Sydneyu, uz priznanja za najbolju izvedbu klavirskog koncerta, najbolju izvedbu klavirskog koncerta 19. ili 20. stoljeća, najbolju izvedbu sonate za violinu i klavir te najbolji recital u prvome izlučnom krugu natjecanja.

Online prodaja ulaznica: https://hgz.kupiulaznicu.hr/ i na blagajni HGZ-a radnim danom od 11 - 13 i 18 - 20 sati te jedan sat prije početka koncerta.