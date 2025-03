Gotovo nema procesa u našem tijelu u kojem svoje prste nema magnezij. No, osim kroz hranu i suplemente, možemo ga iskoristiti i na puno kreativnije načine

Već je dobro poznato da magnezij opušta mišiće nakon vježbanja, pa je postao gotovo kao accessoires onih koji vode aktivan život. No, magnezij je puno više od toga. Od sportskih performansi do regulacije šećera u krvi i kvalitetnijeg sna, ovaj je mineral ključan za sve funkcije ljudskog tijela. Bez magnezija tijelo ne može proizvoditi energiju, stvarati mnoge vitalne hormone, a ne može, primjerice, niti biti raspoloženo za seks. Da, magnezij je sastojak koji može poboljšati naš seksualni život iz jednostavnog razloga jer anulira stres, glavni krivac brojnih problema u našem životu.

„Jedite više lisnatog povrća i orašastih plodova!", uobičajena je rečenica koju čujemo kad smo u deficitu s magnezijem, no ovaj važan mineral može se nadomjestiti i na brojne druge, puno kreativnije načine. Neke od najatraktivnijih, koji pomažu vratiti nas u balans i na vedriju stranu života kreirali su u luksuznom Atlantida Boutique Hotelu u Rogaškoj Slatini, kolijevci magnezija.

Mg terapija - u paru ili solo?

Magnezijem najbogatija prirodna mineralna voda na svijetu glavni je razlog što je Rogaška Slatina već stoljećima omiljeno europsko lječilište. Svjesni snage magnezija i ljekovitosti mineralne vode, u Atlantidi su tako osmislili jedinstvenu Pegaz Mg metodu. Nigdje je drugdje na svijetu nemate priliku isprobati nego ovdje! U ponudi je nekoliko zanimljivih Pegaz Mg paketa s magnezijem kao glavnim terapeutskim sredstvom, a svatko može odabrati paket po vlastitoj mjeri: parovi koji žele učiniti nešto za svoje zdravlje zajedno, žene koje žele ugoditi vlastitom tijelu i naglasiti ženstvenost, muškarci kojima je potrebno opuštanje i žele se napuniti energijom i svi koji žele detoksicirati tijelo i poboljšati zdravlje.

Proljetno čišćenje

Ako imate problema s probavom, što danas nije rijetkost zbog našeg lifestylea, tu je magnezij da spasi stvar. Upravo na tim spoznajama nastali su i Pegaz-Mg paketi, među kojima je i Pegaz Mg Medical Detox za prirodno čišćenje probavnog sustava, ubrzavanje matabolizma te za vraćanje energije, vitalnosti i duševnog mira. U ovo prijelazno vrijeme, kad nastupa proljetni umor i kad tijelo traži detoksikaciju kao savršenu pripremu za topliji dio godine, Pegaz Mg Medical Detox savršen je izbor.

Rješenje za moderne boljke

Nesanica je svojevrsna pošast modernog doba. Magnezij je opet tu da spasi stvar! Veći unos ovog minerala rezultira poboljšanjem ne samo kvalitete i trajanja sna, već i sprječava one mučne scene kad se vrtite u krevetu, brojite ovčice i sl. kako biste konačno zaspali. No, to nije sve. Magnezij igra i ključnu ulogu u raspoloženju; niske razine povezane su s povećanim rizikom od depresije. Kako povećati raspoloženje kad nas stalno pritišću brige, pitaju se mnogi. Selfness kao stil života ili put do uspostavljanja tjelesne i duhovne ravnoteže kroz fizičke aktivnosti, opuštanje i detoksikaciju jedan je od načina. I možete ga, naravno, iskusiti u Atlantidi.

Kura ispijanja vode

Jedan od zanimljivijih dijelove te selfness priče je ritual ispijanja vode Donat Mg. Izvodi se svako jutro i namijenjen je svima koji se žele posvetiti sebi i pozitivno započeti svoj dan. Sve kreće vođenom šetnjom kroz lječilišni park, potom lagane joga vježbe za opuštanje u prirodi i na kraju ispijanje mineralne vode Donat Mg u točionici Medical centra Rogaška, udaljenoj stotinjak metara od Atlantide. Ovaj ritual, koji se uključen u ponudu Atlantida Boutique Hotela, pa i u jedinstvene Pegaz Mg pakete, potrebno je napraviti najmanje triput dnevno, uvijek dvadeset minuta do pola sata prije konzumacije hrane. Oni koji se odlučite za kuru ispijanja ljekovite mineralne vode na početku dobiju čašu s mjeračem koja će ih pratiti tijekom cijelog vremena trajanja terapije. Ova ljekovita kura preporučuje se kao idealna terapija za probleme sa žgaravicom i zatvorom, ali i kao jednostavna potpora zdravom mršavljenju.