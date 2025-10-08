Povodom Europskog dana uklanjanja barijera, WWF podiže svijest o štetnosti starih, zaboravljenih i derutnih barijera u prirodi

U Gajevoj ulici u Zagrebu osvanula je u srijedu riječna barijera. Prividno onemogućujući prolaz građanima Zagreba, ova simbolična barijera zapravo dočarava koliko prepreke na rijekama i potocima smetaju prirodnim procesima.

„Ova prepreka je na samo jedan dan usporila pješacima prolaz kroz središte grada s ciljem da im ukaže na ozbiljan problem stotina starih, derutnih i zaboravljenih barijera zbog kojih naše rijeke i potoci trpe, a priroda gubi", istaknula je Matea Jarak iz WWF-Adrije, svjetske organizacije za zaštitu prirode koja je podizanjem barijere obilježila današnji Europski dan uklanjanja barijera (Dam Removal Day). Zagreb se tako pridružio brojnim europskim gradovima koji podižu glas za obnovu slobodnog toka rijeka.

Barijere nisu samo višak u prirodi, one narušavaju migraciju riba, smanjuju biološku raznolikost i zbog neodržavanja, ugrožavaju sigurnost ljudi. Više od 1,2 milijuna barijera fragmentira europske rijeke. Deseci tisuća njih su zastarjele i degradiraju vodotoke, blokirajući prirodni tok vode, sedimenta, hranjivih tvari i vrsta čime se smanjuje otpornost i usluge ekosustava te doprinosi katastrofalnom gubitku prirode, uključujući pad populacija migratornih slatkovodnih riba u Europi za čak 75% od 1970. godine (Izvještaj o stanju planeta 2024.).

WWF je do sada uspio ostvariti neke pozitivne pomake i u našoj regiji. Na području Nacionalnog parka Plitvička jezera, u suradnji s parkom uklonjeno je osam zastarjelih barijera na Bijeloj rijeci, čime je obnovljeno gotovo 8 km riječnog toka te osigurana bolja migracija ugroženih vrsta poput dunavske pastrve. U Crnoj Gori proveli smo prvo uklanjanje barijera u našoj regiji rušenjem triju barijera na rijeci Vezišnici, pritoci Ćehotine, koja od nedavno nosi naziv spomenika prirode.

Uklanjanje barijera na tekućicama jedna je od aktivnosti koje najviše doprinose implementaciji Zakona o obnovi prirode, a provodi se u cijelom svijetu. Da uklanjanje barijera ima pozitivan učinak na ekosustav, pokazali smo kroz projekt uklanjanja barijera na Bijeloj rijeci gdje smo pri prvom monitoringu dunavske pastrve primijetili mlade jedinke koje su koristile nove, oslobođene dijelove njezina toka." zaključuje Jarak. Više o samom uklanjanju barijera u NP Plitvička jezera može se saznati i u danas objavljenom izvješću „Napredak u uklanjanju prepreka u jugoistočnoj Europi".

Osim aktivnog uklanjanja barijera, WWF je u suradnji s brojnim organizacijama i uz podršku javnosti uspio spriječiti izgradnju dviju novih hidroelektrana na rijeci Dravi koje bi dodatno ugrozile prirodne tokove i bioraznolikost.