Retrospektiva Sama Peckinpaha počinje njegovim najslavnijim filmom Divlja horda (1969), dotad najnasilnijim djelom u povijesti žanra, nastalim iz autorova nezadovoljstva manjkom realističnosti u dotadašnjim izdancima vrsterna. Znamenita po furioznom tempu ključnih sekvenca nasilja u kombinaciji s preklapanjima i slow motionom, Divlja horda je 1999. godine uvrštena u američki Nacionalni filmski registar kao djelo od posebne vrijednosti.

U utorak slijedi Šampion rodea (1972), smiren i melankoličan Peckinpahov film u kojem je glavnu ulogu odigrao Steve McQueen. Riječ je o tzv. neovesternu u kojem se autor ponovo bavio jednom od svojih omiljenih tema - krajem tradicionalnog shvaćanja časti i dolaskom (suvremenog) kapitalizma na zapadnu granicu. Istoga dana kino Tuškanac prikazuje i Bijeg (1972), također sa Steveom McQueenom, a glavnu žensku ulogu tumači Ali MacGrow. Film je bio veliki hit u kinima, dok ga suvremena kritika nije voljela, no riječ je o vrhunskom akcijskom trileru i dojmljivoj ljubavnoj priči koja je popunila on mjesto koje u Peckinpahovim filmovima imaju muška prijateljstva.

Na rasporedu u srijedu su Pucnji poslijepodne (1962), film koji se smatra konstitutivnim za Peckinpahovu poetiku i u kojem su zacrtani neki od njegovih ključnih motiva - muško prijateljstvo, čast i ideali u kompromisu s nenaklonjenim im okolnostima, problem činjenja i ostvarenja dobra u nepravednom svijetu, destrukcija starog (divljeg) zapada nadiranjem moderne industrijalizacije i dr. Iste večeri je i Bojnik Dundee (1965), jedan od autorovih najproblematičnijih projekata za vrijeme realizacije. Ipak, film danas ima bolju reputaciju, ponajprije zbog realističkog prosedea, u ono vrijeme još priličnog rijetkog u žanru vesterna.

Četvrtak donosi Donesite mi glavu Alfreda Garcie (1974), prvi i jedini Peckinpahov film na kojem je imao potpunu kreativnu slobodu, uključujući pravo na završni rez. Film je s malim budžetom realiziran u Meksiku, a iako je kritika film sasjekla te je propao na kino blagajnama, danas se smatra jednim od najosebujnijih Peckipahovih ostvarenja. Slijedi Balada o Cableu Hogeu (1970), djelo koje stoji kao zrcalni odraz spram Divlje horde i koje tek rubno pripada žanru vesterna, a više komediji i romansi. U vrijeme premijere kritičarski podosta ignoriran, film je kasnije revaloriziran, a i sam Peckinapah je izjavio da mu je to omiljeni film.

U petak kino Tuškanac prikazuje Pse od slame (1971), snimljene u Engleskoj s Dustinom Hoffmanom i Susan George. Vrlo slobodna ekranizacija romana Gordona Williamsa kojom je pisac bio užasnut, u svoje vrijeme je stekla status najnasilnijeg filma ikad snimljenog (zajedno s iste godine realiziranom Paklenom narančom Stanleyja Kubricka). Retrospektivu završava filmom Pat Garrett i Billy the Kid (1973) u kojem je Peckinpah romantizirao jednu od najvećih ikona Divljeg zapada. Film je rađen u duhu tzv. revizionističkog vesterna novog Hollywooda 1970-ih, što znači da se odlikuje realizmom i sukladnom mu demistifikacijom, iako je lik Billyja Kida dobio romantičan premaz.

Portreti: Revizionistički vestern Sama Peckinpaha

Ponedjeljak, 15.02.

19:00 Divlja horda / The Wild Bunch (1969), 135'

Utorak, 16.02.

18:00 Šampion rodea / Junior Bonner (1972), 100'

20:00 Bijeg / The Getaway (1972), 123'

Srijeda, 17.02.

18:00 Pucnji poslijepodne / Ride the High Country (1962), 94'

20:00 Bojnik Dundee / Major Dundee (1965), 123'

Četvrtak, 18.02.

18:00 Donesite mi glavu Alfreda Garcie / Bring Me the Head of Alfredo Garcia (1974), 112'

20:00 Balada o Cableu Hogeu / The Ballad of Cable Hogue (1970), 121'

Petak, 19.02.

18:00 Psi od slame / Straw Dogs (1971), 113'

20:00 Pat Garrett i Billy the Kid / Pat Garrett & Billy the Kid (1973), 122'

Svi filmovi imaju hrvatske podnaslove.

Cijena ulaznice je 25 kuna.

