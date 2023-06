Reuben Stone, multi-instrumentalist s Novog Zelanda, nastupa prije Tash Sultana i njihovog premijernog dolaska u Hrvatsku i to u srijedu 19. srpnja na open-air koncert u Hala Parku u Zagrebu

Glazba Reubena Stonea je raznolika i uvuče na prvo slušanje, a u njegovim nastupima se može čuti dub, reggae, EDM, rock i blues. Spajajući sviranje gitare, trombona, syntheva, bubnjeva i bassa, Reuben potpuno sam zvuči kao cijeli bend. 2013. je stvorio projekt live loopinga, što ga je odvelo na turneje s Tash Sultanom i UB40, te osiguralo rasprodane samostalne nastupe po Australiji i Novom Zelandu, a ovog ljetase ponovo priključuje Tash.

Reuben Stone - "Something for you" (Live)

Australski Tash Sultana u Zagreb na open-air koncert premijerno dolaze u sklopu velike turneje. Kantautori, producenti i multi-instumentalisti, Tash su postali poznati po seriji viralnih videa predstavljajući svoju glazbu i vještinu sviranja raznih instrumenata i loopera. Od tada su obišli svijet uz headlinerske nastupe po festivalima, rasprodane kazališne dvorane i arene, kao i koncert za 350 tisuća fanova, platinasta izdanja, milijune pregleda i slušanja na streamovima, brojne nagrade te postali jedno od najprepoznatljivijih imena australske glazbene scene zadnjeg desetljeća. Prepoznao je to i Bruce Springsteen kojem će se pridružiti u srpnju na koncertu u Monzi.

Tash Sultana - "Jungle"

Tash Sultana izjašnjava se kao rodno fluidna i koristit zamjenicu „oni". Sviranje gitare za Tash počinje sa samo tri godine, na to je nadovezan piano, klavijature, syntheve, bass, bubnjeve i perkusije, stvaranje beatova, sampliranje, beatboxing, a uče svirati trubu, saksofon, flautu, mandolinu, harmoniku i frulu. Uz razvijeni jedinstveni stil sviranja, koji uključuje perkusije i gitare, te glas raspona pet oktava kreirali su i poseban looper za jedinstvene nastupe dok katalog pjesama obara rekorde slušanosti na internetu.

Kućna snimka singla "Jungle" iz 2016. lansirala ih je s ulica Melbournea na svjetske pozornice. Od tada su oborili rekorde uz rasprodane arene diljem svijeta, kao i legendarni Red Rocks Amphitheatre čak drugi puta u samo pet minuta, nastupe na festivalima kao što su Coachella, Lollapalooza, Bonnaroo, Austin City Limits i Montreal Jazz Festival.

Tash Sultana - "Murder To The Mind" (live)

Nakon EP-a "Notion", debi album "Flow State pokrenuo je lavinu nagrada, osvojio onu za najbolji Blues i Roots album ili primjerice Live Roots izvođača godine, dobio zlatnu nakladu, kao i singlovi "Mystik" i "Murder To The Mind", a drugi album "Terra Firma" zasjeo je na prvo mjesto ARIA ljestvice. Novi EP je najavljen singlovima "New York" i "James Dean".

Samo u 2019. godini prodali su više od 500 tisuća ulaznica diljem svijeta. 2022. Tash su objavili MTV Unplugged (Live in Melbourne) album koji je najuspješnija live snimka nekog australskog izvođača i korištena je u više od 160 zemalja. Velika ljetna svjetska turneja ih vodi u Hrvatsku, a open-air zagrebački koncert u Hala Parku bit će jedini u regiji.

Tash Sultana - "Cigarettes" (Studio Jam Version)

Early bird ulaznice su u prodaji po cijeni od 39 eura, dok će na dan koncerta za ulaznicu trebati izdvojiti 42 eura. Ulaznice se mogu pronaći u Dirty Old Shopu, Rockmarku, svim Eventim prodajnim mjesta, kao i na Eventim.hr.