ReStyloh tjedan mode za zeleno ruho opožarenih područja: Zelena moda za Boranku

Desetak poznatih osoba svoje će omiljene modne dodatke i odjeću prodavati kako bi poduprijeli Boranku, projekt pošumljavanja opožarenih dijelova Dalmacije.

Komade iz svoje garderobe koje su nekad voljeli, a sada žele proslijediti dalje, prodavat će u sklopu ReStyloh tjedna mode jesen/zima 2021.

Do subote 30. listopada na internetskoj platformi ReStyloh po tri slavne osobe svakodnevno objavljuju što od svojih rabljenih stvari prodaju. Među poznatima koji su se uključili u akciju, su pjevači Marko Kutlić i Antonija Šola, rukometaš Halil Jaganjac, influencerice Dora Predojević i Pamela Smoljanić, osnivačica Ženskog recenziRAJa Mirna Matković, akademska glumica i osnivačica festivala More knjiga Ana Marija Žužul, osnivač agencije Imago Damir Ciglar te izvršni direktor agencije Five Luka Abrus. Zainteresirani će do njihovih stvari pokušati doći licitacijom.

„Želja nam je da ovim tjednom mode prikupimo što više sredstava za Boranku, akciju pošumljavanja opožarenih dijelova Dalmacije. Osobe iz hrvatskoga javnog života pripremile su predivne „pre-loved" artikle i jedva čekamo vidjeti tko će njima obogatiti svoju garderobu te pomoći da opožarena područja ponovo zablistaju u zelenom ruhu", kazala je Dijana Dražetić, pokretačica platforme ReStyloh.

ReSyloh je hrvatska platforma za prodaju rabljene odjeće, obuće, modnih dodataka i kozmetike. Platforma promiče ljepotu i stil temeljene na održivoj modi. Ta je moda u službi očuvanja planeta Zemlje. Naime, čak petinu otpada u svijetu čini tekstilni otpad, a petinu onečišćenih voda stvara tekstilna industrija.

„Nadamo se da ćemo pridonijeti razvoju svijesti građana o važnosti očuvanja našeg jedinog planeta. Za Zemlju mnogo možemo učiniti odgovornijim odnosom prema modi. Stvari koje nisu za otpad, a koje nam više ne odgovaraju, možemo prodati ili darovati nekome. Tako tom predmetu produljujemo život, netko dobiva kvalitetan jedinstveni proizvod kojim oplemenjuje svoj stil, te čuvamo prirodu", istaknula je Dijana Dražetić.

ReStyloh organizira dva tjedna mode godišnje. Svaki ima plemenit cilj. Prihod s onog održanog proljetos bio je namijenjen obnovi Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić" u Sisku.

Poveznica na platformu: www.restyloh.hr