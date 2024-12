Zahvaljujući humanitarnim donacijama, Crveni križ Zagreb uvodi vrhunsku opremu za bržu i sigurniju pomoć u kriznim situacijama

U Logističkom centru Crvenog križa Zagreb održana je prezentacija vodenog skutera Rescue Runner, nabavljenog zahvaljujući velikodušnosti donatora kroz humanitarnu kampanju „Suosjećanje i djelovanje". Ovo specijalizirano plovilo sada postaje ključni alat u akcijama spašavanja na vodi, traganja za nestalim osobama i hitnim intervencijama tijekom poplava. Također će služiti za osiguranje sportskih događaja i vježbe za volontere i djelatnike Crvenog križa.

Donatori su na prezentaciji imali priliku upoznati se s mogućnostima i specifičnostima Rescue Runnera te iz prve ruke doznati kako njihova podrška pridonosi spašavanju života i dostavi pomoći u teško pristupačne krajeve. Ovo je ujedno bila prilika za obilazak Logističkog centra i Banke hrane te druženje s djelatnicima, volonterima i ostalim donatorima.

Cilj fundraising kampanje „Suosjećanje i djelovanje", koja je trajala od prosinca 2024. do listopada 2025., bio je osigurati učinkovitu dostavu humanitarne pomoći i spašavanje života u područjima pogođenim poplavama, koje su sve češće zbog klimatskih promjena.

Crveni križ Zagreb, najveće društvo Crvenog križa u Hrvatskoj, redovno djeluje u Zagrebu i okolnim županijama, a spašavanje života na vodi jedn a je od glavnih zadaća temeljena na javnim ovlastima. Naš Interventni tim često reagira u područjima visokog vodostaja, a u 2023. godini sudjelovao je u dostavi hrane, vode i lijekova te u spašavanju i evakuaciji osoba u Sisačko-moslavačkoj županiji, Zagrebu i okolici te u tri potrage za nestalim osobama na rijeci Savi.

Do sada smo raspolagali samo jednim čamcem, što je znatno otežavalo pravovremene intervencije. Nabava Rescue Runnera predstavlja značajan napredak. Ovo plovilo omogućava veću sigurnost i dostupnost u kriznim situacijama, bržu dostavu pomoći, spašavanje i evakuaciju na teško dostupnim lokacijama, gdje čamci ne mogu pristupiti te pretraživanje rijeka i poplavljenih područja gdje je niska plovnost. Korištenjem Rescue Runnera možemo posjetiti do 100 kućanstava u jednom danu umjesto dosadašnjih 60. Jet ski postiže veliku brzinu zbog male težine pa se brzina reakcije spašavanja smanjuje s tri do pet minuta na manje od dvije do četiri minute, a brzinu reakcije spašavanja na sportskim događanjima moguće je svesti na manje od jedne minute što je od velike važnosti pri spašavanju osoba koje su neplivači ili koje su zbog fizičkih i sportskih napora kolabirali i tako ugrozili svoj život.

„Kupnja ovog jet skija za spašavanje važan je korak prema daljnjem poboljšanju sigurnosti na vodi i brzini reakcije naših timova", izjavio je Petar Penava, ravnatelj Crvenog križa Zagreb. „Ovim ulaganjem dodatno unaprjeđujemo kapacitete za hitne intervencije i pridonosimo općoj sigurnosti građana", zaključio je.

Vodeni skuter vrijedan 50.600 eura bit će stavljen na raspolaganje nakon registracije za sve aktivnosti spašavanja. Njegova okretnost i brzina omogućavaju smanjenje vremena reakcije u hitnim situacijama, čime se povećava šansa za spašavanje ljudskih života.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb nastavlja unapređivati svoje kapacitete za spašavanje na vodi kroz dodatnu edukaciju spasilaca, redovne treninge i nabavu nove opreme za krizne situacije.

Predstavljanje jet skija i rezultata fundraising kampanje bilo je i prilika za zahvalu donatorima i sponzorima. Većina u vrijeme kriznih situacija donira prehrambene i higijenske proizvode za ugroženo stanovništvo, no u područjima zahvaćenim poplavama najveći je izazov upravo dostava humanitarne pomoći i evakuacija stanovništva. Donacije i partnerstva nisu samo izraz suosjećanja već i konkretno djelovanje koje spašava ljudske živote.

Zahvaljujemo donatorima i partnerima, uključujući Janaf, RBA, HPB, Eccos, Insako, Končar, Auto Hrvatska, MT Uredska oprema, Hrgić i Euroteil, čiji doprinos mijenja svijet na bolje.