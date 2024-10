Saznajte sve o regulaciji igara na sreću u Hrvatskoj, uključujući zakone, licenciranje, oporezivanje dobitaka i izmjene iz 2024. Sigurno kockanje prema pravilima Ministarstva financija

Regulacija igara na sreću u Hrvatskoj

Kockanje u Hrvatskoj regulirano je Zakonom o igrama na sreću (Zakon o igrama na sreću, NN 87/09, 35/13, 158/13), koji obuhvaća zemaljske i online oblike igara na sreću. Izmjene iz 2024. godine dodatno su pojačale nadzor nad radom operatera i oporezivanjem dobitaka, čime se osigurava veća transparentnost u industriji.

Glavne vrste igara na sreću

U Hrvatskoj su dopušteni sljedeći oblici igara na sreću:

Kockarnice (zemaljske i online).

Sportsko klađenje (fantasy sport nije reguliran).

Lutrija, kojom upravlja Hrvatska Lutrija kao državni monopol.

Automati za igre na sreću.

Izmjene iz 2024. godine uključuju uvođenje elektroničkog sustava nadzora, koji omogućava državi praćenje aktivnosti operatera u stvarnom vremenu.

Licenciranje

Operateri igara na sreću dužni su dobiti licencu od Ministarstva financija Republike Hrvatske. Licence se izdaju na 15 godina, uz obavezne revizije za potvrdu financijske stabilnosti. Online operateri moraju imati poslužitelje u Hrvatskoj, a stranim tvrtkama bez hrvatske licence zabranjeno je prihvaćanje oklada od igrača iz Hrvatske.

Trošak licence i kapital

Godišnja naknada za licencu iznosi 3,000,000 HRK (oko 431,648 USD), a minimalni registrirani kapital iznosi 4,000,000 HRK (oko 575,514 USD).

Oporezivanje

Operateri su dužni plaćati:

5% na promet za sportsko klađenje.

5% na bruto prihod od igara (GGR) za kockarnice.

25% na GGR za automate za igre na sreću.

Porez na dobitke igrača ovisi o iznosu dobitka:

Do 10,000 HRK (1,439 USD) - 10%.

Od 10,000 HRK do 30,000 HRK (4,319 USD) - 15%.

Preko 30,000 HRK - od 25% do 30%.

Sankcije za kršenje zakona

Operateri bez licence mogu biti kažnjeni novčanim kaznama od 50,000 HRK do 1,000,000 HRK, uz mogućnost zatvorske kazne do 8 godina. Igrači koji sudjeluju u nelegalnim igrama na sreću mogu biti kažnjeni novčanim kaznama do 50,000 HRK.

Izmjene iz 2024 godine

Izmjene iz 2024. godine uvode obavezne alate za odgovorno igranje, poput samoisključenja te postavljanja limita na depozite i gubitke. Pojačane su sankcije protiv nelegalnih operatera, uključujući zamrzavanje imovine i blokiranje pristupa platformama.

Igre na sreću u Hrvatskoj regulirane su strogim zakonima koji osiguravaju sigurnost igrača i transparentnost poslovanja operatera. Platforme poput Vavada posluju u skladu s lokalnim zakonima, pružajući sigurno i pouzdano okruženje za igrače.

Bilješke: