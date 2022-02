Globalni tehnološki lider Xiaomi danas je na hrvatskoj premijeri u Zagrebu predstavio seriju Redmi Note 11, nastavljajući bogato nasljeđe serije Redmi Note s tri potpuno nova uređaja na tržištu: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11. Uz uređaje serije Redmi Note 11, predstavljeni su i potpuno nova serija pročišćivača zraka Xiaomi Smart Air Purifier 4 te obitelj usisivača robota Mi Robot Vacuum Mop 2.

Uz slogan „Zgrabi izazov" te još jače specifikacije i značajke, serija Redmi Note 11 ponovno donosi snažne nadogradnje sustava kamere, brzina punjenja, zaslona i čipseta - omogućujući performanse flagship telefona dostupnijima no ranije - s cijenom već od 1.399 kn u prvom tjednu prodaje.

Zgrabi izazov: Redmi Note 11

Podižući iskustvo kamere na razinu onih u vodećim modelima, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11S opet dolaze s primarnim senzorima od 108 MP, koji omogućuju snimanje i dijeljenje trenutaka iz života u visokoj razlučivosti i realističnim detaljima. Ultraširokokutna kamera rezolucije 8 MP proširuje vašu perspektivu uz kut pregleda od 118 stupnjeva, a makro kamera rezolucije 2 MP izbliza snima najsitnije detalje. Dodatno, 2 MP dubinska kamera na modelima Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S i Redmi Note 11 omogućuje stvaranje prirodnog bokeh efekta za vaše portretne snimke. S prednje strane modela Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11S nalazi se prednja kamera rezolucije 16 MP, koja može snimiti čiste i prirodne selfie fotografije.

Uz dijagonale zaslona od 6,67 te 6,43 inča, serija je opremljena zaslonima FHD+ AMOLED DotDisplay u rasponu boja DCI-P3, koji pružaju življe boje i detalje, a dosežu i svjetlinu od čak 1200 cd/m2 kako bi se osigurala jasnoća prikaza, čak i pri jakom dnevnom svjetlu. Uz visoku stopu osvježavanja zaslona do 120 Hz i stopu uzorkovanja dodira do 360 Hz, serija Redmi Note 11 poboljšava iskustvo rada uz glatke animacije i tranzicije bez kašnjenja, dok istovremeno preciznije bilježi dodire prstima.

Redmi Note 11 Pro 5G pokreće napredni osmojezgreni procesor Snapdragon® 695. Ovaj čipset nudi 5G povezivost i vrhunske performanse, zahvaljujući vrhunskoj razini 6 nm tehnologije te brzinama radnog takta do 2,2 GHz. Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11S ispunjavaju izazov uz napredne osmojezgrene procesore MediaTek Helio G96 te do 8 GB ugrađene RAM memorije. Redmi Note 11 opremljen je procesorom Snapdragon® 680, izrađenim korištenjem flagship 6 nm procesa koji donosi vrhunske performanse uz uštedu energije. Uz to, sva četiri uređaja serije Redmi Note 11 opremljena su baterijom velikog kapaciteta od 5000 mAh. Modeli Redmi Note 11 Pro 5G i Redmi Note 11 Pro dolaze i s turbo 67 W punjenjem, kakvo koriste i flagship modeli, pa im je potrebno svega 15 minuta za punjenje 50% baterije*. Redmi Note 11S i Redmi Note 11 koriste 33 W Pro brzo punjenje, što omogućuje punjenje 100% baterije za oko sat vremena*.

Redmi Note 11 Pro 5G i Redmi Note 11 Pro dolaze u tri varijante - 6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB i 8 GB + 128 GB. Redmi Note 11 dolazi u sljedećim varijantama - 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB i 6 GB + 128 GB. Uređaji su u Hrvatskoj od danas dostupni putem Xiaomijevih službenih prodajnih kanala, Xiaomi Store trgovinama diljem zemlje te u web trgovinama Mi.hr i Mobis.hr po sljedećim preporučenim maloprodajnim cijenama: Redmi Note 11 Pro 5G (6+128 GB): od 2.699 kn, Redmi Note 11 Pro (6+128 GB) od 2.299 kn te Redmi Note 11 1.699 kn (4+64 GB) i 1.799 kn (4+128 GB). U prvom tjednu lokalne prodaje, od 25.2. do 4.3., bit će aktivna promocija tijekom koje će modeli Redmi Note 11 biti sniženi na 1.399 (4+64 GB), odnosno 1.499 kn (4+128 GB).