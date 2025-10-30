Recepti za Halloween - keksi od badema i kestena
Recept za kolačiće koji će Halloween učiniti ne samo zanimljivim, već i ukusnijim i mirisnijim
Recept za kolačiće od badema i kestena oduševit će ne samo vas, već i vaše ukućane zanimljivim izgledom, a naročito okusom.
Recept za kekse od badema
Sastojci
300 g maslaca
200 g šećera
75 g žumanjka
250 g brašna
100 g škrobnog brašna
100 g brašna od badema
0.5 g vanilije
10 g mljevene Qualità Oro
Priprema
Miksajte omekšali maslac sa šećerom i vanilijom, a zatim dodajte žumanjke i na kraju brašno i škrobno brašno prosijano s vanilijom i mljevenom kavom. Brzo ulijte smjesu u slastičarsku špricu i napunite kalup. Pecite na 170° C oko 10 minuta.
Recept za punjenje od kestena
Sastojci
250 g mliječne čokolade
200 g svježeg vrhnja
65 g kuhanih kestena (oguljenih)
1 g soli
Priprema
Zagrijte vrhnje i prelijte ga preko čokolade. Ostavite nekoliko minuta, dodajte kestene i miješajte mikserom 3 minute ili dok krema ne postane svilenkasto glatka. Ostavite da odstoji najmanje 12 sati.
Ukrašavanje
Ganache kremom od kestena spojite dva keksa od badema.
