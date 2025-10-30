Recept za kolačiće koji će Halloween učiniti ne samo zanimljivim, već i ukusnijim i mirisnijim

Recept za kolačiće od badema i kestena oduševit će ne samo vas, već i vaše ukućane zanimljivim izgledom, a naročito okusom.

Recept za kekse od badema

Sastojci

300 g maslaca

200 g šećera

75 g žumanjka

250 g brašna

100 g škrobnog brašna

100 g brašna od badema

0.5 g vanilije

10 g mljevene Qualità Oro

Priprema

Miksajte omekšali maslac sa šećerom i vanilijom, a zatim dodajte žumanjke i na kraju brašno i škrobno brašno prosijano s vanilijom i mljevenom kavom. Brzo ulijte smjesu u slastičarsku špricu i napunite kalup. Pecite na 170° C oko 10 minuta.

Recept za punjenje od kestena

Sastojci

250 g mliječne čokolade

200 g svježeg vrhnja

65 g kuhanih kestena (oguljenih)

1 g soli

Priprema

Zagrijte vrhnje i prelijte ga preko čokolade. Ostavite nekoliko minuta, dodajte kestene i miješajte mikserom 3 minute ili dok krema ne postane svilenkasto glatka. Ostavite da odstoji najmanje 12 sati.

Ukrašavanje

Ganache kremom od kestena spojite dva keksa od badema.