FINO! :)

Recepti za Halloween - keksi od badema i kestena

Recept za kolačiće koji će Halloween učiniti ne samo zanimljivim, već i ukusnijim i mirisnijim

Recept za najfinije kekse za Noć vještica
Recept za najfinije kekse za Noć vještica (Lavazza)
Recept za kolačiće od badema i kestena oduševit će ne samo vas, već i vaše ukućane zanimljivim izgledom, a naročito okusom.

Recept za kekse od badema

Sastojci

300 g maslaca
200 g šećera
75 g žumanjka
250 g brašna
100 g škrobnog brašna
100 g brašna od badema
0.5 g vanilije
10 g mljevene Qualità Oro

Priprema

Miksajte omekšali maslac sa šećerom i vanilijom, a zatim dodajte žumanjke i na kraju brašno i škrobno brašno prosijano s vanilijom i mljevenom kavom. Brzo ulijte smjesu u slastičarsku špricu i napunite kalup. Pecite na 170° C oko 10 minuta.

Recept za punjenje od kestena

Sastojci

250 g mliječne čokolade
200 g svježeg vrhnja
65 g kuhanih kestena (oguljenih)
1 g soli

Priprema

Zagrijte vrhnje i prelijte ga preko čokolade. Ostavite nekoliko minuta, dodajte kestene i miješajte mikserom 3 minute ili dok krema ne postane svilenkasto glatka. Ostavite da odstoji najmanje 12 sati.

Ukrašavanje

Ganache kremom od kestena spojite dva keksa od badema. 

30.10.2025. 10:27:00
