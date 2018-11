Marija Lopac pripada skupini najmlađih hrvatskih autora, a osobno se ističe realiziranim opusom, no i organizacijom izložaba

Marija Lopac, suvremena hrvatska likovna umjetnica, pripadnica je mlade i vrlo aktivne generacije, autorica zapaženog, osebujnog opusa.

Gospođo Lopac, pripadate skupini najmlađih hrvatskih autora, osobno se ističete realiziranim opusom ali i organizacijom izložaba.

Diplomirala sam 2009. na Likovnoj akademiji u Zagrebu, nastavnički smjer, klasa grafike. Do sada sam izlagala na dosta samostalnih i grupnih izložbi u Hrvatskoj i svijetu. Neke od njih (samostalne): Insomnia u galeriji Volksrom u Bruxellesu, Insomnia 2. 2014. u galeriji Filakovac u Dubravi, Vertigo u Lazaretima u Dubrovniku 2015. Prije toga jos 2012. Izlobom slika i grafika u palaci Sermage / Gradski muzej Varaždin (Kada odeš)., Imagination of disappearing , Hue, Vijetnam 2014, Neke od grupnih izložbi su: GraficaRi, Mali Salon, Rijeka, sketchbook-galerija Sc, Zlatni Ajngel Varaždin, Autoportret - pojam o sebi, galerija Prica, Samobor 2017. Niz izložbi u Kini povodom programa ''Belt and road '', Month of art practice , Heritage space , Hanoi, Vijetnam 2016., Terra mobile izložba u galeriji Lazaretto u Cagliariu, Sardinija 2015.

Gradite sliku tako da na grafičkom otisku slikate akrilnim bojama.

U svome radu sam uvijek na granici grafike i slikarstva. I za vrijeme studija sam eksperimentirala na grafičkoj preši s raznoraznim materijalima osim papirom, otiskivala sam matrice linoreza na platno, a zatim sam krenula otiskivati matrice na oslikani medijapan. Sve je to bilo izvan zadanih grafičkih radova i izvan vremena obaveznog boravka u klasi. Kao grafičarka radim linorez i drvorez u više matrica i vise boja na istom otisku. Tako da ono što je tipično za grafiku, a to je rad u više istih otisaka, za mene ne vrijedi. Grafiku, tj. otiskivanje doživljavam isključivo kao tehniku koja mi omogućava daljnje izražavanje, a ne kao gotov proizvod.

Jedno od mojih iskustava pri izradi ''čiste'' grafike bilo je 2017. na umjetničkoj rezidenciji Printmaking base u Guanlanu, Kina gdje sam bila predstavnik nase zemlje u programu ''Belt and road '' - nizu putujućih izložbi u organizaciji NR Kine (program izložbi unutar ''oživljavanja'' starog puta svile). U Guanlanu sam boravila mjesec dana i prema ugovoru sam im predala 25 otisaka svake grafike. Do sada je izložba održana u Nacionalnom muzeju, Today art muzeju u Pekingu, Nacionalnoj galeriji u Sofiji. Iskustvo otiskivanja grafika također imam i u grafičkom studiju u Maastrichtu u Nizozemskoj 2015.

Motivi me podsjećaju na slike „Megalopolisa", grada budućnosti.

Metropolis kao pojam grada budućnosti može se uzeti kao jedan od motiva, u mojem slučaju vise kao utopijsko pozitivno mjesto.

Kako pristupate motivu?

Motivi pri stvaranju su mi redovito osjećaji, nevidljive, neizgovorene riječi, tako da moji radovi jesu svojevrsni neverbalni dnevnik. Stvaram apstraktne forme, ponekad se zaputim u figurativnost , ali uvijek stiliziranu. Pri samim izložbama volim formu instalacija tako da cijeli galerijski prostor "obučem" u likovni rad.

Kolor na Vašim slikama djeluje primireno dok je sklop linija vibrantan.

Kombinacija grafike i slikarstva mi pomaže pri stvaranju jer mi upravo ta grafika daje određeni okvir (matrica), bilo to zbog oblika ili boje. Uvijek sam ovisna o toj matrici, tj. mjenjanju na određenoj plohi, kao što sam rekla, upravo to me uspori u dobrom smislu.

Volim grafiku jer nema brzu izradu. Moje matrice su uvijek velikog formata i zavisno o radovima uvijek ih imam dosta koje primjenjujem na isti otisak. Treba vremena da nožićima, brusilicom, busilicom ili trganjem napravim matricu. Zatim treba vremena da nanesem boju svaki puta ponovno, da okrećem prešu, mjenjam matrice. Ono sto najviše volim u tom procesu je što do zadnjeg trenutka ne znam kako ce otisak stvarno ispasti. Najčešće otiske radim na vec gotovim slikama ili samo obojanom papiru. Nastaju otisci 1/1, tj nove slike.

Slikate i izlažete vani. Kakva su iskustva?

Dosta izlažem i boravim vani. Uspjela sam spojiti (barem donekle) dvije ljubavi - putovanja i umjetnost. Nakon diplome počela sam se prijavljivati na umjetničke rezidencije u svijetu koje su nama umjetnicima u Hrvatskoj i dalje nedovoljno poznate. Tako sam boravila i umjetnički se usavršavala u Thailandu, Vijetnamu (kojeg smatram drugim domom), Kini, Islandu, Francuskoj, Italiji, Belgiji, Indiji. Smatram da je iskustvo življenja vani i rada vrlo bitno, ne samo profesionalno vec i privatno. Neću nikada zaboraviti iskustvo pri pripremanju samostalne izlozbe u Vijetnamu 2013. i 2014. kada sam otiskivala drvorez i linorez u New space art foundation galeriji u gradu Hueu, kako je grafička preša bila dosta loša i pritisak se nije mogao namjestiti kolega, ujedno i vlasnik rezidencije mi je rekao ''u Vijetnamu si, moraš biti pametna, nema ti tko pomoći oko toga..''. Tada sam odlučila taj tehnički nedostatak preše iskoristiti u pozitivno i promjenila sam cijeli koncept izložbe, na kraju sam napravila preko 4000 različitih krugova koje sam ljepila po cijeloj galeriji (loše djelove otiska sam jednostavno izrezala). 2016. godine sam boravila na rezidenciji u Hanoiu u organizaciji Heritage space galerije gdje smo nas dvanaest likovnih umjetnika iz cijeloga svijeta stvarali grupnu izložbu uz inetrakciju s lokalnim stanovništvom. Na Islandu sam boravila 2015. u hostelu, rezidenciji The Freezer gdje sam oslikavala murale u interijeru.

Kroz iskustva izlozbi vani i boravka u rezidencijama shvatila sam koliko je važno biti fleksibilan i jednostavan. Najviše boravim u Aziji i imam vrlo pozitivna iskustva. S obzirom da sam upoznala mnogo umjetnika, galerista, kustosa, provodim program Other side project, gdje svake godine jedan vijetnamski umjetnik ima izlozbu u Hrvatskoj, a kao drugi dio programa je grupna izložba hrvatskih umjetnika (Memories) koje se provodi sada vec treći puta. Od 2016. prve dvije godine u Vijetnamu, ove godine će biti u Indiji, a na godinu u Japanu. Do sada je predstavljeno vise od dvadeset hrvatskih umjetnika.

Trenutno dosta boravim u svojem ateljeu koji se jednim dijelom nalazi na otoku Lošinju, a djelom u Zagrebu.

Što je novo u atelijeru?

U zadnje vrijeme na Lošinju dosta crtam i bojam olovkama i flomasterima, nekako možda jer mi je to najjednostavije, ali uvijek mi je torbi blok i par boja flomastera i markera. Nedavno sam ilustrirala priručnik ''Mali i zdravi'' u nakladi Zavoda za javno zdrastvo Varaždinske županije. Trenutno pripremam izložbu - instalaciju, opet kombinaciju grafika i slikarstva pod nazivom Infinity. Kao i moje prethodne izložbe Insomnia (Belgija), Insomnia 2. (Hrvatska) gdje sam imala 24 m otiska linoreza 1/1, izložba odrzana u galerija V. Filakovac u Dubravi 2014., Zagreb, Imaginatiom of disappearing (Vijetnam), instalacija 4000 krugova drvoreza i linoreza, bavim se pojmom razmišljanja, analiziranja osjećanja, prolaska vremena...

Osim grafike i kombinacije istih sa slikarstvom, radim murale. Prvi veći mural nastao je u Dubrovniku još 2010., a ostali se nalaze na Islandu, Madridu, Vijetnamu (Phu Quoc), Thailandu (Bangkok)...

Planovi?

Planovi su mi trenutno odraditi organizaciju izložbe u Indiji, nakon toga bolje se posvetiti nadolazećoj izlozbi Infinity, ujedno želja mi je crteže i ilustracije preoblikovati u knjigu ili slikovnicu. Također, želja mi je da i u Hrvatskoj zaživi varijanta art rezidencije, te imam planove organizirati istu.